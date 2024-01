Širite mir

Strah je povezan s prvo čakro in nanj ne moremo razumsko vplivati. Ključen je za preživetje, a je nagonski in prihaja iz reptilskega dela možganov. Vedno bolj razburkano dogajanje v svetu pa vpliva na to, da se bojimo vsega. Pri veliko ljudeh prihaja na plan jeza, s katero presegajo strah.

Ko si v strahu, si namreč v svoji nemoči, ko si jezen, pa se počutiš močnega, a le dokler se jeza ne zventilira, potem pa moraš biti ponovno jezen, da imaš občutek, da imaš vajeti v svojih rokah, čeprav jih v resnici nimaš. Trenutno dogajanje po svetu je odsev tega, pravijo guruji in dodajajo, da ni treba, da na elite gledamo z zornega kota »oni vse, mi pa ne«. Nismo nemočne žrtve. Raje se vprašajmo, zakaj mi nimamo dovolj.

Če živiš izpolnjeno, bo vse v tvojem energijskem polju dobro, kar boš širil navzven. FOTO: Nataliaderiabina, Getty Images

Kaj sami počnemo ali ne počnemo in kaj lahko storimo, da bi bili zadovoljni s svojim življenjem. Vsak ima namreč lahko dovolj, če pravilno postopa. Posamezniki torej ne smemo čakati na nekega rešitelja, ampak vzeti življenje v svoje roke, se vračati v svoj notranji mir in živeti bolj zavestno.

Ko je človek zadovoljen s svojim življenjem, bo širil to energijo med druge ljudi. Kar koli se dogaja z njimi, ne bo rekel, da mu je vseeno za to, ampak se bo zavedal, da s svojim notranjim mirom lahko vpliva na okolico in spodbudi spremembe.

Dobro bi bilo pogledati in raziskati svoje strahove, saj je v tem času veliko pritiska na vzorce iz preteklosti. Vsako dejanje ima posledice, kar ustvarja karmo. To pomeni, da človek govori in deluje v širše družbeno in svoje dobro, a ne v smislu grabeža, ne tako, da je prepričan, da si več zasluži in je več vreden od drugih, ker se piše tako in tako. Ko namreč pošlje ta signal v vesolje, se mu bo prej ali slej vrnil v drugačni obliki, saj večvrednost ni v skladu z naravnimi zakoni, da delamo v skupno dobro.

Če ima skupina ljudi cilj, so odločni in delujejo z močno željo po spremembah, to vpliva na širše družbeno okolje. Tudi če svoje nestrinjanje izražamo z energijo miru in se zdi, da se navzven nič ne premakne, se na energijski ravni veliko dogaja. Tudi z mirom lahko namreč zmagaš, tudi proti temi, in če deluješ tako, se bodo manifestirali drugačni dogodki.

Ko ljudje delujejo s svetlobo, namreč pošiljajo v vesolje sporočilo, da hočejo, da se dela prav in da je poskrbljeno za vse v družbi. A namesto da se osredotočamo na to, česa nočemo, je bolje, da se zavedamo, kaj hočemo – da vlada pravičnost, da so ljudje zadovoljni, kreativni in počnejo nekaj, kar je dobro tudi za skupnost. Vsak posameznik šteje pri tem, kajti če živiš zadovoljno in izpolnjeno, bo tudi vse v tvojem energijskem polju dobro in urejeno, to pa boš širil tudi navzven.