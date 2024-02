Šamanske modrosti: Od naše perspektive je odvisno, kako vidimo svet

Del šamanizma je tudi t. i. sveta medicina. Šamani opažajo, da je njihov učinek odvisen od človekove psihološke zrelosti. Če si dovolj naredil na sebi, uvide, prepoznanja hitreje integriraš, odprejo se nove percepcije zavedanja, ki spijo v tebi. S pomočjo svete medicine lahko dostopaš do širše dimenzije zavesti, hkrati lažje gledaš proces življenja kot nevpleteni opazovalec. Isto situacijo lahko vidiš z več zornih kotov – z vidika vpletenih ljudi, zamenjanih vlog, učenja lekcij, da dobiš popoln uvid vanjo. Prebudi se praspomin sebstva. Razrešijo se karmične situacije, fizične poškodbe se celijo, omilijo se duševne bolezni, tesnobnost, depresija, pravijo, da gre za celostno metodo samozdravljenja, kar v tem času vedno bolj potrebujemo.

Od naše perspektive je odvisno, kako vidimo svet. FOTO: Grufnar/Getty Images

Zgodovino človeštva odražajo ciklična kozmična obdobja. Vzorci se ponavljajo, tako se po njihovem mnenju po kozmologiji na planetarni ravni pojavijo tudi resnejše bolezni človeštva. Toda vsaka bolezen prinese nova spoznanja, da doživljamo življenje na globlji in širši ravni zavedanja, prav tako trdijo. Ker smo različno karmično vpeti v trenutno dogajanje, so nekateri že zapustili fizično telo, drugi trpijo, prebujeni pa pomagajo ljudem oz. kolektivni zavesti, da pride do čim bolj harmonične transformacije Zemlje. Pomembno pa je izbrati, katerim informacijam dovoliš, da vplivajo na tvojo realnost, kajti tisto, kar sprejmeš za resnično, bo barvalo tvoj svet. Če vibriraš z visoko vibracijo, lahko bolj svobodno izbiraš informacije, ki jih boš doživljal, če z nizko, te kolektiv potegne v svoj vrtinec in boš težje sam izbiral, kako boš živel. Prebujeni človek se tudi zaveda, da po kozmičnih zakonih ne posegaš v svobodno voljo drugega, zato se duhovni ljudje ne bodo borili za svoj prav, ker vedo, da je to nesmiselno. Spremembo moraš narediti pri sebi, ko jo boš, se bo spremenil tudi svet okoli tebe. Kdor doživlja trenutno svetovno situacijo kot krizo, se počuti, kot da ni svoboden, mora delati na svobodi, kdor se boji, da bo zbolel, na zdravju, kdor se boji draginje, na svojem odnosu do obilja, vsi pa moramo predvsem pogledati vase.

Poleg tega se moramo naučiti katero koli trenutno situacijo gledati kot igro. Vsi smo igralci v njej, od naše perspektive pa je odvisno, ali se vidimo kot miš v mišnici ali nevtralni opazovalec. Težave, ki nas pestijo, se bodo razrešile, ko se bo dovolj ljudi obrnilo navznoter oziroma bodo prevzeli odgovornost do sebe in življenja. Sčasoma bomo začeli množično ozaveščati proces, v katerem smo, postalo nam bo veliko bolj jasno, zakaj se je vse to moralo zgoditi. Večina ljudi je psihološko še vedno vpeta v dogajanje, tako so svetovni dogodki odvisni od zrelosti človeštva, a tudi od tistih, ki vodijo ta proces z nižje ravni zavesti, z materialne ravni – ti imajo informacije in lahko manipulirajo z njimi. A čeprav se pritožujemo, nas vsaka situacija nekaj uči. Končala se bo, ko bomo kolektivno dovolj zreli, da je ne bomo več potrebovali.