To so rituali za očiščevanje in zahvalo

Rimljani so med drugimi ljudstvi častili moč ognja. V templju njihove boginje Veste, zaščitnice ognja in domačega ognjišča, je gorel večni ogenj, za katerega so skrbele njene svečenice, vestalke. Izbirali so jih iz boljših družin in služiti so ji začele s sedmimi leti. Vztrajale so 30 let, nato so opustile svoje poslanstvo in se poročile. V družbi so bile izjemno cenjene. Če so na smrt obsojeni denimo na svoji poti na morišče srečali katero od njih, so bili oproščeni.

Njihova glavna naloga je bila poskrbeti, da ne bi nikdar ugasnil Vestin večni ogenj. Če se je to vendarle zgodilo, so bile prebičane, nato so morale znova vžgati ogenj, in sicer samo z močjo sonca. Zavezane so bile devištvu in tiste, ki so se prekršile, so žive zakopali.

Rimljani so častili ogenj, saj je omogočal lagodno življenje. Danes je ogenj nekaj vsakdanjega. Toda če želimo kljub temu prebuditi stik s starimi običaji, lahko obudimo starodavne rituale s prižiganjem sveč ali kadila, ki je imelo prav tako magičen pomen.

Stara ljudstva so redno izvajala rituale, s katerimi so se Zemlji ali bogovom zahvaljevala za žetev in obilje. Dandanes ne darujemo več hrane bogovom (le nekatere azijske religije), lahko pa uvedete zahvalni ritual in se pred vsakim obrokom v mislih zahvalite za obilje ter zagotovite, da bo ta hrana telesu najbolj koristila ter ga napravila zdravega.

Veliko starodavnih ritualov je bilo povezanih z vodo, ki naj bi imela moč očiščevanja. Še danes se predajamo blagodejnemu vplivu kopeli ali najdemo mir in globoko sprostitev v morju, pramaternici vsega živega. Lahko izvajamo tudi naslednji očiščevalni ritual: vsake toliko v kot spalnice nastavimo skledo, polno vode. Njena naloga naj bo, da čez noč »lovi« vso slabo energijo, nesnago, temne misli in energijo, npr. prepira, iz sobe. Nato vodo preprosto zlijte proč ter pomijte skledo.