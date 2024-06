Rituali za izpolnjevanje želja

Vsak dan začnite z najmanj petminutno osredotočenostjo na svoje hrepenenje, cilje in namere. Udobno se namestite, zaprite oči in vizualizirajte svoje cilje, kot da so že uresničeni. Občutite čustva, ki vas prevevajo ob tem. Predstavljajte si, da se vaš dan odvija natanko tako, kot si želite.

Vsak dan uporabljajte pripomočke za ohranjanje vizije – zvezek vizij, dnevnik hvaležnosti in afirmacije –, saj bo vse to še okrepilo energijski naboj želje in jo naredilo še bolj otipljivo. Zavežite se rednemu sledenju tem praksam, naj postanejo del vašega življenja.

Čez dan opazujte, kolikokrat skrenete s prave poti in vam misli zablodijo v smer, ki ni usklajena z vašo namero. Vsakokrat, ko to zaznate, jih zavestno obrnite. Svoja čustva in misli morate namreč nenehno usklajevati z energijskim nabojem vizije, ki bi jo radi pritegnili. Poskrbite, da vnašate v življenje drobna veselja in ohranjate pozitivna pričakovanja.

Zavedajte se pomena hvaležnosti na vseh področjih. Vsak dan si vzemite čas in se povežite z bogom ali univerzalnim virom, v kar pač verjamete.

Vsak dan se lotite zavestne in nezavedne akcije v skladu s svojim ciljem oziroma željo. Delujte po svojih idejah in impulzih. Zaupajte intuiciji in čustvom. Bodite pozorni na odzive in povratne informacije, ki jih prejemate od vesolja. Držite se vsakodnevnih korakov k uresničitvi.

Zavedajte se, da v vašem življenju deluje zakon privlačnosti. Zahvalite se za vsak znak in dokaz za to. Bolj se zavedate, da deluje, bolj bo deloval.

Ohranjajte vizijo, ki ste jo ustvarili za prihodnost, in delujte skladno z njo na vsakem koraku. Vsa svoja dejanja uskladite z višjim smislom in ohranite čiste namene. Pritegnili boste nenavadne in čudovite reči. Ne bojte se, zabavajte se in bodite pripravljeni tvegati. Napredujte z zaupanjem proti svojim sanjam. Ne verjemite le, da so mogoče, ampak da se že odvijajo.