Prepoznajte svoje osebne rane

Prepoznavanje osebnih ran nam pomaga, da na partnerja ne projiciramo preveč stvari, ki nimajo nobene zveze z njim, ampak samo z nami. Razvijte disciplino, da se ukvarjate s svojo 'staro šaro'.

Opazujte, kako vaša nepredelana preteklost vpliva na vaše odzive, ki se zdijo včasih povsem nerazumni in nepovezani z dejansko situacijo. Če se namesto tega borite, krivite partnerja ter prelagate nanj svoja čustvena bremena, bo to sčasoma ustvarilo energijski zastoj in energija med vama ne bo več tekla.

Pišite raje dnevnik, pogovorite se s prijateljem, preživite nekaj časa v naravi – hodite, ne razmišljajte, potrudite se, da razdelate svojo problematiko in spet najdete ravnovesje. Poskrbite za osnovno zadovoljstvo v vsakdanjem življenju.

Če delamo na sebi in zdravimo svoje rane, smo namreč manj agresivni do drugih, saj vemo, kaj je naš gumb do čustvenih spominov, prav tako pa ga znamo izključiti.