Kaj pomeni, ko je Pluton v določeni hiši

Če je v rojstni karti Pluton v prvi hiši, ta njegov položaj nakazuje karizmatično osebo, včasih bolj temnih potez in skrivnostne narave. Za ljudi s takim položajem Plutona velja rek, da tiha voda bregove dere. Vidi se, da ima človek s takim Plutonom moč manipulirati z drugimi, saj ima velik vpliv nanje. V osnovi ta pozicija planeta kaže, da mora iti človek v življenju nekajkrat skozi težje krize, ki mu prinašajo popolno spremembo življenja. Včasih se bolje počuti v alarmantni, težki situaciji kot v mirnem stanju.

Če je Pluton v drugi hiši, je to po eni strani dobra kombinacija, saj daje človeku možnost velikih zaslužkov in je lahko povezan z velikimi finančnimi prilivi. Po drugi strani je to lahko znak večjih finančnih kriz, sploh ob težjih aspektih takega Plutona, ko gremo iz ene skrajnosti v drugo. Denar je za osebo s to pozicijo planeta predvsem moč, s katero kompenzira veliko potrebo po tem, da je cenjen.

Pluton v tretji hiši po eni strani prinaša globoko misel, človek s takim položajem zna videti ozadje stvari. Hkrati to pomeni, da razmišlja temno, da vidi bolj temne vidike življenja, je pa planet tu dober za raziskovanje. Toda ta kombinacija včasih prinaša krizo v času osnovne šole, manipulativne sorojence ali sosede, temačno okolje, v katerem človek biva. Oseba mora tudi sama paziti, da ne uporablja svojih besed za manipulacijo.

Pluton prinaša krizo, a tudi možnost, da se kot metulj izvijemo iz bube. FOTO: Sarayut/Getty Images

Če je v četrti hiši, je to precej težka pozicija, saj nakazuje, da se znotraj doma v času človekovega otroštva dogaja neka kriza. Oče osebe s to pozicijo Plutona je nakazan kot temačen, včasih tudi krut (odvisno od aspektov). Možne so družinske skrivnosti ali kaka družinska karma, povezana z umori, vojno in drugimi temačnimi človeškimi zgodbami. Včasih ta pozicija planeta človeku v otroštvu prinaša pomembno izgubo.

V peti hiši nakazuje intenzivnost in strast v odnosih. Zaradi strasti se zaljubimo ali pa zamenjamo strast za ljubezen. Človek s takim Plutonom čuti intenzivno potrebo po ustvarjanju, a njegove stvaritve so lahko temačne, globoke in zahtevne. V času srednje šole lahko doživi krizo, ki vodi v večje spremembe. Njegovi otroci so precej posesivni do človeka, z njimi so povezane krize, hkrati se kaže tudi velika možnost transformacije. Ne le da so otroci nekoliko zahtevnejši, tudi človek s Plutonom v peti hiši je v starševski vlogi precej posesiven in manipulativen do svojih otrok, jih težje spusti.

Pluton v šesti hiši povečuje verjetnost operacij. Prek bolezni lahko oseba s takim planetom doživi večjo krizo, a tudi osebno transformacijo. Poslovno okolje, v katerem človek dela, je včasih temačno in zahtevno, kak sodelavec v kolektivu je lahko manipulativen in naporen. Pluton lahko v šesti hiši hkrati prinaša bolezni, ki jih povzroča hormonsko neravnovesje, včasih tudi ciste in miome, če je vitalnost zelo ogrožena, pa lahko tudi rakava obolenja.