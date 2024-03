Omejite škodljive odzive v odnosih

Ljudje pogosto ustvarjajo dramo, da bi se polastili vaše energije, da bi vam jo ukradli, se trudijo sprožiti vaš negativni odziv. V trenutku, ko se odzovete, odprete vrata negativni energiji osebe. Ko ste jezni, maščevalni, ljubosumni, prestrašeni, znižate vibracijo, da se ujema z energijo tistega, ki dela cirkus.

Naučite se ne odzivati. To ne pomeni, da morate molčati ali ne postaviti meje, toda k vsemu skupaj lahko pristopite z jasnostjo in sočutjem. Hkrati ne zavzemajte strani. Ljudje si lahko prizadevajo, da jih podprete, a če se vas stvar ne tiče, se ne vpletajte: če se vmešate v spor, ki se vas ne tiče, zapravljate energijo. Ne počutite se krive. Če vas nekdo za nekaj krivi ali je jezen na vas, vam ni treba sprejeti njegove energije.

Če ste res odgovorni za nekaj, priznajte in poskušajte popraviti stvari, toda ne dovolite, da ste grešni kozel. Niti odzovite se ne na obtoževanje, samo pustite, da mine. Poleg tega ne ugajajte za vsako ceno. Če se trudite ugajati drugim, razdajate svojo energijo ter ste na stežaj odprti za energijo drugih, saj jih postavljate na prvo mesto, pred sabo. Najprej se potrudite zase, postavite svoje želje in potrebe na prvo mesto. Dovoljeno je reči ne in postaviti meje.