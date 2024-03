Ohranite svojo moč

Navajeni smo, da pustimo, da na nas vpliva energija tistih, ki imajo moč in avtoriteto - starši, učitelji, šef … Če ima kdo od njih slab dan in se znese nad nami, to sprejmemo. A v resnici nima nihče moči nad vami, saj sami ustvarjamo svoj svet s svojimi mislimi. Vajeti so v naših rokah, čeprav se tega ne zavedamo. Avtoritetam torej sami dajemo moč. Po drugi strani opustite tudi navado, da sami pametujete drugim. Ko smo najpametnejši in želimo spremeniti druge, nenehno dopuščamo, da se njihova energija povezuje z našo.

Če želite zaščititi svojo energijo, morate tako pustiti drugim njihove izkušnje in izbire. Niti mnenja ne imejte o njihovih odločitvah. Če se trudite nekoga prepričati o svojem prav, boste izgubili energijo. Najpomembneje je, da se vedno dobro počutite, ne, da imate prav.