Oddaljite se od nasilnežev

Omalovaževalec uživa v pljuvanju, teptanju in poniževanju drugih. Kritizira vas ne glede na to, kaj počnete. Lahko se vam dobrika in je vaš prijatelj, v resnici pa si želi moč in nadzor ter vam je sposoben zadati usodni udarec. Njegov namen je uničiti vašo samozavest, deluje pa tako zahrbtno, da se žrtev niti ne zaveda, kako blizu ga je spustila in kako uničujoče manipulira z njo. Prizadeva si namreč, da bi izpolnili vse njegove zahteve, sicer vam bo zagrenil življenje, pri tem pa želi, da mislite, čutite in ravnate tako, kot on hoče. Takim ljudem ne ugovarjate, samo poglejte jih in se nasmehnite, s čimer jih boste razorožili, svetujejo psihologi.

Za nasilneže se po drugi strani zdi, da uživajo v tem, da nam otežujejo življenje. Vzkipljivi so, sarkastični, nepredvidljivi, uveljavljajo svojo moč ter so vedno v ofenzivi, da bi se vi počutili majhne, šibke, nesposobne in negotove, pod pritiskom pa pozabili na svoje potrebe. Rešitev je, da pokažete pozitivno naravnanost, se taktno uprete prekinjanju, ste brezbrižni in jih oropate povoda, da posežejo v vaše življenje.