Ne bodite ujetniki iluzij, ljubezen nima ničesar opraviti s srečo

Ljubezen nima ničesar opraviti s srečo, ampak je stvar odločitve, naporov, naklonjenosti in sodelovanja. Da mislimo drugače, je iluzija. Če 'imaš srečo v ljubezni', to pomeni le, da so te starši naučili sodelovati v odnosu na način, ki ti prinaša občasno srečo in večinoma zadovoljstvo, pravijo psihologi in hkrati opozarjajo, da je, ker v partnerstvu nismo vsi enako usposobljeni, nevarno, če gledamo klišeje v filmih in pri drugih ter se primerjamo z njimi.

Sprejeti moramo svoje omejitve in narediti, kar lahko. Za zadovoljstvo ni pomembno, kako se dva imata, ko prideta skupaj ali čez pet let, ampak da se imata danes bolje kot včeraj, da imata občutek, da rasteta, napredujeta in sta bolj povezana kot prej, saj nas to pomirja in nam daje optimizem.

Tako lahko par, ki sodeluje, si je naklonjen in ni podlegel iluzijam, ogromno ustvari. Sicer lahko rasteš tudi sam, toda v odnosu gre neprimerno hitreje.