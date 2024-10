Mrki naznanjajo spremembe

Običajno imamo štiri ali pet mrkov na leto, ki vedno nastopijo v parih, sončni in lunin, najprej v enem, čez pol leta pa v nasprotnem znamenju zodiaka. Ker delujejo povezano, prvi v nizu nasprotnih si znamenj osvetli nepredelano temo ali področje, s katerim se ukvarjamo. Čez pol leta pa mrk na drugi strani prinese rezultat oziroma zaključek procesa.

Jutrišnji sončni mrk bo zadnji v znamenju tehtnice, serijo pa konec marca 2025 zaključuje mrk v ovnu, znamenju, ki ji je nasprotno. S tem se končujejo lekcije ljudi, ki imajo planete v teh dveh znamenjih, štafeto pa predajajo devicam in ribam. Šele čez sedem let bodo mrki znova padli v ovna in tehtnico, na približno iste stopinje pa čez 19 let. Tedaj se bodo izzivi ponovili.

Je smiselno vztrajati?

Astrologi smo izjemno pozorni, ko pri ljudeh v resnem partnerstvu vidimo serijo mrkov na osi ascendent-descendent, ki predstavljata nas in partnerja v karti. Še tako trdne zveze bodo šle namreč skozi preobrazbo, oba se bosta spreminjala, razvijala in spraševala, ali je smiselno vztrajati v odnosu. Če sta imela težave že prej, se bosta najverjetneje razšla.

Mrki, povezani s hišo dela in kariere, pogosto naznanjajo spremembo poslovne smeri. Tudi če službo najprej izgubimo, nam povezave planetov v rojstni karti kažejo, ali je to odskočna deska za nov uspeh ali se bomo morali potruditi, da si spet zgradimo kariero. Mrki na Jupitru prinašajo srečo, veselje, denar, pri ženskah pa pogosto tudi zanositev – seveda odvisno od starosti in rojstne obljube. Tisti na Saturnu kažejo težavno obdobje, na Plutonu globoko naporno preobrazbo in podobno.