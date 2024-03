Meditacija okrepi energijsko polje

»Pozornost usmerite v srce. Ozavestite prostor v njem in dihanje. Dopustite, da gre vsak vdih in izdih skozenj, poglabljajte dih in se sproščajte. Prikličite močno pozitivno čustvo in ga nekaj časa doživljajte. Izžarevajte to energijo iz srca onkraj časa in prostora. Nato ob pesmi, ki vas navdihuje, povlecite um iz telesa. Vso energijo, shranjeno v njem v obliki čustev, povezanih s preživetjem, osvobodite in spremenite v pozitivna čustva. To počnite tako zavzeto, da presežete vpliv telesa, ki igra vlogo uma. Poslušajte dve pesmi, ki vas spravita v trans. Postanite čista zavest, nihče, nič, nikjer, nikdar, le zavedanje v enotnem polju. Povežite se z zavestjo vsakega človeka, stvari, prostora, časa ter ozavestite občutek. Počutili se boste bolj celostno, kar se bo poznalo na biološkem ustroju, krepili boste svoje energijsko polje. Ko končate, ozavestite svoje novo telo, okolje in nov čas,« svetuje dr. Joe Dispenza v svoji knjigi Postanite brezmejni, ki je pri nas izšla pri Primusu.