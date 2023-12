Leto 2024 – blagoslov ali prekletstvo?

Na kaj moramo biti posebej pozorni ob novem letu, nam je zaupala znana terapevtka, jasnovidka, karmična diagnostičarka in mojstrica branja iz akaških zapisov Aleksandra Winkler Drole.

V letu 2024 bo privrelo na dan to, kar je skrito očem, namreč naša družinska karma. Na eni strani bodo mnogi doživljali nenadne uspehe ob izrednih, hitrih in novih – dobrih odločitvah, medtem ko se bodo drugi počutili kot ujetniki – žrtve lastne usode. Mimogrede: z dobro karmo ustvarjamo dobro usodo in obratno. Nekatera karmična semena klijejo počasi, in preden obrodijo svoje sadove, včasih traja več rodov, tudi do sedem, ali kot v karmični diagnostiki rečemo več reinkarnacij (več življenj). Kakor koli že, leto 2024 bo v znamenju energije predniške karme – minulega delovanja naših krvnih prednikov.

REŠITE TEST IN PRESODITE, NA KAJ BITI POZORNI OB ZAČETKU LETA 2024 1. FIZIČNO TELO – ZDRAVJE IN POČUTJE Ali je kateri vaših prednikov trpel za kronično boleznijo? Ali je bil kateri izmed vaših znanih prednikov pogosto deležen poškodb, kot so zvini, zlomi? Ali so vaši znani predniki ljubili svoj dom in zemljo, na kateri so živeli (ne glede na morebitno selitev v tujino)? 2. EMOCIONALNA RAVEN – ČUSTVENA IZPOLNITEV Ali so bili vaši bližnji predniki (starši, stari starši) čustveno zreli ljudje? So spoštovali emocije drugih? So znali dajati in prejemati ljubezen? Ali pa je bilo njihovo čustveno življenje prežeto z obžalovanjem, obtoževanjem in željo po maščevanju? 3. MENTALNA RAVEN – ZDRAVA PAMET Ali je kateri izmed vaših prednikov očitno »napačno« razmišljal, kot bi bil v pijanem stanju? Testira se mentalna raven – način razmišljanja, kot sta nagnjenost k nasilju, nagnjenost k begu pred soočanjem z življenjskimi težavami. 4. DUHOVNA RAVEN Ali je kateri izmed vaših prednikov prekršil božje zapovedi in s tem škodoval širši množici? (Ne kradi, ne laži, ne pričaj po krivem ipd.) KAKO TESTIRATI SEBE ZA SREČNO IN USPEŠNO LETO 2024? 1. Moje misli so usklajene z mojimi emocijami. DA, NE

RAZLAGA: Sem obkrožen z ljudmi, službeno in zasebno, ki jih ljubim in/ali spoštujem, ali pa načrtujem in delujem v smeri, da bom to realiziral v novem letu. 2. Moje telo sledi emocijam. DA, NE RAZLAGA: To, kar si resnično zaželim (erotiko, ljubezensko romantično doživetje ipd.), tudi aktivno izvajam ali pa sem na poti k realizaciji svojih čustvenih hrepenenj v svojo fizično realnost ob novem letu. 3. To, o čemer razmišljam, je obenem to, kar čutim DA, NE. RAZLAGA: Čustveni del moje osebnosti se realizira v domačem, družinskem krogu ali pa sem v procesu, da najdem sebi primernega ljubečega partnerja za skupna romantična doživetja.

Pravite, da naše življenje ni stkano le iz lepih, temveč tudi iz težkih preizkušenj, pa vendar kdo lahko pričakuje več blagoslovov in kdo bo na najbolj težkem testiranju v novem letu?

Razlog za to, da bo vaše življenje v letu 2024 prežeto z blagoslovi, vam na hitro pokaže zgoraj rešeni test. Kaj lahko pričakujete?

LETO 2024 BO PREŽETO Z BLAGOSLOVOM:

Nenadna sreča – dobra novica, ki obljublja nov začetek nečesa.

Končno dočakali to, kar smo si želeli dolga leta.

Uspehi v tujini in selitev.

Napredek v družini, naraščaj ali uspeh naših potomcev.

Dobro in trdno zdravje ali dokončna ozdravitev, kot po čudežu.

Dobre naložbe in novi poslovni partnerji, katerih sodelovanje je obetavno in dobičkonosno.

Pravična razdelitev skupnega premoženja ali imetja.

LETO 2024 BO KOT ZAKLETO, ČE:

iščete izhod iz težav (na napačen način) in se počutite, kot da se vrtite v začaranem krogu,

je vaše življenje polno boja ob premagovanju ovir, kot so jih imeli že vaši predniki.

Verjetnost za to je družinsko karmično prekletstvo.

Opomba: Natančnost diagnoze lahko ugotovimo šele po osebnem pogovoru, po branju vašega dušnega zapisa.

Kako se zgodi družinsko prekletstvo ali blagoslov

V karmični diagnostiki je običajen pojav menjave vlog družinskih članov. Po domače to pomeni, da smo v enem življenju starši svojim otrokom, v naslednjem pa vlogi zamenjamo, torej postanejo otroci naši starši. In ker je karma lahko dobra ali slaba, imamo lahko dolg ali dobiček, se v naslednji inkarnaciji pokaže ta rezultat. Tako nastane individualna karma kot blagoslov ali prekletstvo. Na osebni ravni to pomeni, da starši dobijo dušo – otroka, ki je njihov pravi blagoslov. Otrok jim daje veliko radosti in veselja. V skrajnem primeru pa starši dobijo otroka, ki od njih zahteva veliko pozornosti, nege in potrpežljivosti. Otrok je običajno bolehen, uporniški in starši svojo vlogo doživljajo zelo naporno. Pogost razlog je učenje lekcije sočutja, strpnosti in potrpežljivosti, vztrajnosti ter karmični dolg podpore in ljubezni. Nekoč so to dušo zanemarili, zapostavili ali jo celo poškodovali in zdaj se jim vrača kot priložnost za popravilo napak – za karmično izravnavo.

Podobno kot odnos otrok – starš je med sorojenci in drugimi družinskimi člani, ki so tesno povezani med seboj, kar pomeni, da živijo v tesni interakciji. To pomeni, da je otrok pogosto v varstvu starih staršev ali tet oz. stricev, prepuščen starejšemu bratu ali sestri in tam se spet doživi družinska predniška karma, ki je lahko znova izražena kot blagoslov ali prekletstvo.

Kako se rešimo ujetosti vloge žrtev/agresor

Mnogo družinskega prekletstva je v incestu (spolnem nasilju znotraj družinskega kroga), kar se mi je v praksi izkazalo kot povračilni ukrep – milo za drago ali kot to sama imenujem: zaprisega po maščevanju. Ta ustvari močne vezi in deluje tako, da se duši žrtve in agresorja znova srečata v novem življenju, v katerem se vlogi obrneta. Torej nekdanja žrtev postane agresor in nekdanji agresor žrtev. Zato je smiselno odpuščanje, ne le na razumski, temveč tudi dušni ravni, saj tako prekinemo vezi in ustavimo nasilje. Najučinkovitejša metoda za razreševanje čustvenih, travmatičnih izkušenj iz tega in prejšnjih življenj je regresija, ki jo izvajam po učenju staroselcev – ameriških Indijancev, katerih znanje se je prenašalo iz roda v rod.

Vedno se moramo zavedati, da smo lahko deležni božanske moči in zaščite. Če nekaj slabega ni v naši božanski dušni matrici, se slabo ne more zgoditi. Božansko zaščito pridobimo z usklajenim delovanjem mentalnega, emocionalnega in fizičnega nivoja.

Za leto 2023 ste izdelali atlantidsko-pozejdovni talisman. Vemo, da je Pozejdon bog vode, rek, potokov, jezer in morja. V tem letu smo imeli kar precej težav s poplavami. Od kod vam ta uvid in kako vaši talismani delujejo?

Atlantidski Pozejdonov talisman FOTO: Arhiv OM Garden Inštitut

Uvid prejemam kot »kanalizirano sporočilo« svojega mojstra modrosti, ki je del stalne ekipe mojih spiritualnih vodnikov. Teh imam trenutno sedem in mi pomagajo z vodstvom pri različnih dejavnostih, med katerimi je tudi pisateljevanje. Namreč moja nova knjiga Sporočila z Oriona je v celoti kanalizirana, delno tudi preko mojih klientov, ki mi v hipnozi oz. regresiji – torej v transu povejo, kar zanima širšo javnost.

Torej uvid z atlantidsko-pozejdonovim talismanom, ki sem ga ob začetku leta 2023 predstavila javnosti, je bil mnogim v izjemno pomoč in zaščito na način ozaveščanja. Vsi moji talismani imajo energijo nemega sporočanja. Nemo sporočilo dojame duša … O tem na široko kdaj drugič. Za novo leto 2024 pa je pomembna dušna povezava.

Kako deluje talisman DUŠNA POVEZAVA?

Talisman: Dušna povezava FOTO: Arhiv OM Garden Inštitut

Na karmičnem testiranju bomo, s kom smo dušno (srčno povezani). Talisman nam kot energijski simbol »prinaša« moč ozaveščanja, ali je naša dušna povezanost koristna ali škodljiva. So naši odnosi hranljivi ali toksični? Je določen odnos za nas primeren ali smo ga že prerasli? So naveze smiselne, podporne obojestransko ali nas navezanost izčrpava? Tudi alkoholik je navezan na steklenico, pa vendar je ta naveza škodljiva. Talisman nam odpre srčno sočutje (oblika srca) in nas odpre ljubeči energiji SEBE do SEBE. Tukaj se začne močna ljubezen, ki zdravi, opogumlja in zmore premagati navidezne ego in razumske omejitve. Duša se izraža skozi tri vidike in srednji vidik je dušno srce. Ta pa lahko vsebuje mnoge koristne in nekoristne vzorce, prepričanja in programe iz tega in prejšnjih inkarnacij. Talisman DUŠNA POVEZAVA pomaga osvetliti ta nezavedni del človeka. Leta 2024 bo na testiranju naša predniška karma, prek katere se izražamo (vedoč ali ne vedoč), nas to pelje k uspehu ali pa nam povzroča zastoje in soočanje s porazi ... Karma je šola in ni kazen. Je priložnost za učenje in popravljanje preteklih napak, tudi naših prednikov.

Leto 2024 – seštevek je v znamenju 8, kar predstavlja neskončno povezavo, kakor znotraj, tako zunaj, kakor zgoraj, tako spodaj. In uvid, ki sem ga za nov talisman prejela, to s številnimi energijskimi liki v srcu tudi simbolizira.

Kako pa je z družinskim prekletstvom, uroki in drugimi škodljivimi rituali?

Za vsako storjeno zlo obstaja povračilna karma, ki se vrača povzročitelju kot bumerang. Vendar, kot že rečeno, se včasih to zgodi hitro, v nekaj mesecih, včasih pa je za to potrebnih več let, v nekaterih primerih tudi več fizičnih inkarnacij – torej več življenj. Če se v videu prepoznate kot žrtve škodljivih ritualov, zaklinjanja in energijske manipulacije, vedite, da je rešitev za vas.

Kako lahko pri tem pomagate?

Žrtev naj ponavlja afirmacijo vsaj 9-krat na dan zaporedoma, najbolje zjutraj, ko se zbudi, opoldne in tik pred spanjem. Afirmacijo običajno dodelim osebno, vendar tudi ta kolektivna ima močan učinek.

In sicer: »Občutim voljo in moč, da se lahko soočam z realnostjo ter najdem pot (izhod) iz te (opišite) situacije, v kateri sem.«

Katera je najučinkovitejša metoda za preprečevanje zla v letu 2024?

Najučinkovitejša je dobra povezava s predniško karmo, obred daritve prednikom, ki ga nudim brezplačno svojim klientom, ter usklajevanje mentalnega, emocionalnega in fizičnega sveta. Zadnje, če klient ne more doseči sam, mu pomagam v terapiji s hipnotično regresijo – osebno.

Naročnik oglasne vsebine je OM Garden institut