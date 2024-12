Ko stojite na mestu: naučite se mirno počakati

Ni vam treba riniti z glavo skozi zid, ko vam stvari ne gredo tako, kot ste si zamislili ali si želite. Morda se vam zdi, da se je dogajanje ustavilo, da ne napredujete, da stojite na mestu, kar vas spravlja od pamet in živce.

Toda tudi ko stojimo na mestu in se navzven nič ne dogaja, se na dušni ravni razvijamo in napredujemo, pravijo guruji. Naučite se mirno počakati, da vam bodo stvari bolj jasne, namesto da želite izsiliti rezultate. V času praznine se imejte radi, sprejmite svoja čustva, počivajte in spustite. Bodite sami, jokajte, jejte, začutite svoje srce, preprosto bivajte. Kadar se pripravljajo velike spremembe, se namreč svet okoli nas umiri in dogajanje se obrne navznoter.

Tudi če se v tem času počutite osamljene, ni nič narobe. Bodite nežni in prijazni s sabo, ne upirajte se procesu, le predajte. Ostanite v trenutku. Ko pride neprijetno čustvo, ga predihajte. Šele ko se umirijo vaši notranji viharji, bodo namreč stekle tudi stvari v življenju.