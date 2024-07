Izbira novega doma s feng šujem: Ne pozabimo se posvetiti urejanju okolice in vrta

Ko izbiramo novo prebivališče ali se selimo, se je smiselno posvetovati s strokovnjakom za feng šuj. Ne gre le za to, kaj postaviti kam v prostoru, pri iskanju primernih lokacij za bivanje ali posel se pokaže naš osnovni energijski kodni zapis. Če par, poslovno uspešen gospod, zasebno pa s slabo zgodovino partnerskih odnosov, in gospa z urejenimi družinskimi odnosi, a s pomanjkanjem poslovne žilice, na primer iščeta stanovanje, lahko on vedno znova najde takšnega, ki bi bilo primerno za poslovni prostor, gospa pa za družino. Za posel so bila vsa stanovanja, ki jih je našla ona, porazna. Strokovnjak lahko medtem neobremenjeno oceni kombinacijo energij v posameznih prostorih in kompatibilnost z elementi stranke.

Če živimo v okolju, ki nas ne podpira, se lahko namreč pojavijo preutrujenost, nervoza, problematični odnosi, zdravstvene težave, vse to so posledice neskladnih energij. Ljudje se premalo zavedamo, na kaj vse vpliva energija. Že če vstopimo v prostor, v katerem se je odvil prepir, to lahko občutimo, ne da bi nam kdo o tem kaj namignil. Energijski odtis je ostal, mi se ne počutimo dobro, radi bi odšli … Če pa morebitni energijski primanjkljaj uravnamo, opazimo, da se radi vračamo domov. Bolj smo zadovoljni, zato se izboljšajo odnosi, zdravje, predvsem pa raje in z veseljem živimo.

In na kaj moramo na splošno paziti pri vseljevanju? Vedeti moramo, da imajo novejša stanovanja manj energijskih zapisov prejšnjih stanovalcev in so v tem smislu veliko čistejša od starejših stanovanj. Morda je bolje izbrati stanovanje z manjšo kvadraturo, vendar v novogradnji z manj stanovanji. Stanovanja z jang energijo so v pritličju in pod streho oz. v najvišjih nadstropjih. Vmes so stanovanja z osiromašeno energijo, saj imajo položaj kot v sendviču.

Energije naj vas podpirajo, ne ovirajo. FOTO: Archiviz/Getty Images

Ne pozabimo se posvetiti tudi vrtu. Lahko imamo namreč še tako urejeno notranjost, a če je okrog hiše nered, shramba odsluženih avtomobilov ali napol podrta stavba, bo tak tip energije vstopal v naš dom. Zato je bistveno, da imamo urejeno okolico, ki narekuje, koliko blagostanja bo užila naša hiša.

Poleg tega nam strokovnjak za feng šuj lahko naredi tudi letno feng šuj analizo, ki pokaže, kaj nam ustreza. Če živimo po ustaljenem kalupu, ne želimo ničesar spremeniti niti v prostoru, kaj šele v pogledih in razmišljanjih, se nam namreč ne morejo zgoditi spremembe. Če stopimo iz svojih okvirov, se lahko bolje povežemo tudi s svojim bivalnim okoljem.

Kitajci sicer poznajo zaporedne 60-letne cikluse, ki opredeljujejo prevladujoče svetovno dogajanje glede na pripadajoči element obdobja. Zanimivo je, da tudi v globalni feng šuj analizi odsevajo težje situacije, na primer recesija. Kombinacija dveh nasprotno delujočih elementov, vode in ognja, se najbolj kaže kot požari, eksplozije, teroristični napadi, močna neurja. Enaka kombinacija je bila tudi leta 1953, ko sta se ZDA in Sovjetska zveza zapletli v konflikt glede testiranja jedrskega orožja.