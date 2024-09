Delni lunin mrk prinaša posledice preteklosti

Vstopili smo v obdobje mrkov, potisnjeni bomo v spremembe. Ne spreminja se le vreme, ampak tudi naša življenja. Čeprav gre za delni lunin mrk, dovrši se 18. septembra, ga lahko čutimo družbeno in osebno. Viden bo v Severni in Južni Ameriki, Evropi in Afriki. Kjer je viden, bo prinašal najmočnejše družbene spremembe.

Pri nas bo viden v poznih nočnih urah. Astrološko se na IC karte mrka izpostavi slovenski Pluton, tako prihajajo senčne in temne informacije o naši vladi. Nečesa se ne bo dalo skriti. Slovenski Pluton izkustveno povezujem z Janezom Janšo, lahko bo bolj viden, pridobival bo moč. Mrk lahko vpliva tudi na vreme, prinaša več turobnosti, skrajnosti.

Točka mrka je na 25. stopinji rib, tako ni direktno vpeta v karto Slovenije, dovrši se na vrhu 3. hiše, prinaša spremembe, vezane na medije ali šolstvo.

Lunin mrk je zanimiv, saj povezuje tri transaturnovce v konfiguracijo, imenovano zmaj, ki prinese veliko energije in potiska ljudi iz zelo praktičnih pogledov v duhovne. Vsi trije pridejo v času mrka blizu lotosu, ki ga bodo popolno dovršili poleti 2026, tako imamo lahko uvide in vpoglede v spremembe, ki jih prinašajo.

Obljublja krizo

V naših krajih bo mrk v 8. hiši in obljublja krizo, ker je v konjunkciji z Neptunom, je lahko vezana na opiate, nejasnosti, razočaranja. Kriza se lahko vrši tudi glede zdravja, ker je Neptun povezan z virusi. Mislim, da se bomo soočali s krizo in nemočjo določenih ljudstev, pozvani bomo na pomoč, lahko finančno. Neptun je tudi planet duhovnosti, tako lahko pritisk iz device v ribo od varnega in stabilnega vodi k duhovnemu razvoju, nas sili, da spustimo, se prepustimo.

Kjer je viden, bo prinašal najmočnejše družbene spremembe. FOTO: Daniel Eskridge/Getty Images

Koti mrka za Slovenijo so 0 device in ribe, 22 bika in škorpijona. Če imate tu kak natalni planet, bo izpostavljen in nekaj mesecev glavna tema. Nato pogledate, kam pade vaša točka mrka v karto. V hiši, v katero pride, bodo spremembe, ki so posledica preteklosti, ne nekaj novega. Če pade v 1. natalno hišo, vpliva na zdravje, telo, večja je verjetnost viroz. V 2. hiši prinaša finančne spremembe, v 3. hiši bodo vezane na sorojence in odnose s sosedi.

V 4. spremembe, vezane na dom, nepremičnine, starše, v 5. na otroke, hobije, ljubezen. V 6. spreminja delovno okolje ali sodelavce, vpliva na hišne ljubljenčke, v 7. odpira spremembe v odnosih in kako nas dojema javnost, v 8. prinaša spremembe glede vlaganja denarja, v 9. se nam spreminjajo prepričanja ali bodo spremembe vezane na tujino, visoko izobraževanje. V 10. spreminja poslovno področje, v 11. družbeno vlogo ali odnose s prijatelji, v 12. prinese psihične spremembe.

Vsak od nas mrk doživi po svoje. Lunin je vedno posledica preteklosti. Če se ne veže z zelo ozkimi aspekti na natalno karto, spremembe ne bodo bistvene, sicer bodo posledice preteklosti močno vplivale na nas. Ob konjunkciji z benefiki (Venera, Jupiter, Sonce) prinaša pozitivne posledice, v konjunkciji z malefiki (Mars, Saturn in Pluton) izgube.