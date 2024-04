Čas za zdravljenje

Pomlad je idealna za raziskovanje različnih terapij in zdravilnih praks. Če vas tarejo manjše zdravstvene tegobe in stres, si lahko pomagate z reikijem, japonsko tehniko za sproščanje in zdravljenje, ki deluje na osnovi vaše življenjske energije. Qi gong je tehnika kitajske medicine, ki z različnimi položaji telesa, dihanjem in namero za zdravljenje energijskih neravnovesij preprečuje bolezni in spodbuja vitalnost. Z njo si lahko pomagate pri stresu, pomanjkanju energije, depresiji in kroničnih boleznih.

Zdravljenje z zvokom je odlično za odpravljaje kronične bolečine, motenj spanja in tesnobnosti. Tisočletne tradicije tako priporočajo različne zvoke, ritme in frekvence, ki nastanejo s petjem, bobnanjem, glasbenimi vilicami, gongi, mantrami, tibetanskimi skledami in drugimi glasbili. Šamansko zdravljenje uravnava neravnovesja, nespečnost, kronične bolezni, travme in odvisnosti. Svete prakse vključujejo šamanska potovanja, aktivno sanjanje, bobnanje, vrnitev delcev duše, delo z duhovnimi živalmi …

Akupunktura in akupresura delujeta na meridiane. Imamo jih 12 in so povezani z določenimi organi. Terapije pomagajo pri pomanjkanju zbranosti, nihanju razpoloženja, mišični napetosti, vnetem grlu, bolečinah v trebuhu, migrenah, bolezni ščitnice, srčnih obolenjih ter težavah z živčnim sistemom.