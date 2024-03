Ne morete ves čas ugajati, zato se ne menite za mnenja drugih

Briga vas, kaj si drugi mislijo o vas. Ko se dva človeka srečata, tisti z močnejšimi prepričanji prevlada v energijskem smislu, toda le, če vaša lastna prepričanja niso trdna, da bi se temu postavili po robu, pravijo duhovni učitelji. Ne pustite torej, da vas iztiri nekdo, ki misli, da ima prav, tudi če se pretvarja, da najbolje ve, kaj je dobro za vas, oziroma daje vtis, da je samo skrben.

Ne morete ves čas vsem ugajati, šteje samo, kaj vi mislite in čutite o sebi. Dokler se trudite nadzirati, kaj si drugi mislijo in čutijo do vas, ste odprti njihovi energiji. To je tako, kot bi jim sporočali, naj vam povejo, kako naj se sami počutite glede sebe. Ko se ne menite več za mnenja drugih o sebi, postanete hkrati bolj privlačni, energijsko in fizično, kar se bo izrazilo navzven. Posledično bodo imeli drugi boljše mnenje o vas - kar ste si želeli, toda vam bo na tej točki vseeno za to.