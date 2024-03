Astrologinja Lenka: Venera je vstopila v znamenje rib

Luna je v znamenju ovna, a zdi se, da ji ta močna energija, ki jo obkroža z vseh strani, ni dovolj in je okoli poldneva tvorila sekstil z Marsom. Ta je zdaj njen dispozitor in je v znamenju vodnarja, tako da je ekshibicionistične in hitre energije na pretek. Draži jo, da nekaj začne in to mora storiti takoj in zdaj.

Venera pogumno stopa v znamenje rib in tukaj se bo počutila dobro. V znamenju rib bo ostala do 5. aprila, to pa je obdobje, ki bo ponudilo marsikaj lepega. V tem obdobju bo imela občutek, da bo nekega dne že našla sebi podobno ali najbližjo dušo.

Bolj kot materialne dobrine ji bo pomembno, kako si bo napolnila čustva. Po eni strani bo občutljiva in veliko bo vlagala v druge, hkrati pa bo imela občutek, da v zameno ni prejela ničesar. Tukaj bo najbolje, da se osredotoči nase, da se zna ceniti in spoštovati svoje vrednote, sebe, da ve, koliko in zakaj je tam ter kdaj in komu pomagati.

Danes je torek, marsov dan, on pa je v znamenju vodnarja. Vsa njegova energija je usmerjena na igro. Pri tem zmaguje in izgublja, a adrenalin ga drži pri življenju. Razčistil je vse s prijatelji in znanci ter prekinil tudi kakšen odnos. Zdaj počasi zbira vtise in se pripravlja na nove začetke, medtem ko so drugi še vedno v šoku, ker niso pričakovali takšnega odziva z njegove stran.