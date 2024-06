Astrologinja Lenka: V ospredju nezadovoljstvo in občutek krivde

Luna danes nadaljuje svojo pot v znamenju device. Včeraj si je vzela dan za počitek, a Devica ne zna dolgo počivati, zato si bo danes naložila še več dela in skušala celo nadomestiti včerajšnji odmor.

Že od jutra je v kvadratu s svojim dispozitorjem Merkurjem in ne ve natančno, čemu dati prednost. Merkur ima veliko idej in razmišlja na več strani, Luna v Devici pa si želi le eno stvar in vse podrobno razdela.

Človek tako ne ve, kam bi šel in čemu dati prednost. Merkur tukaj ima ideje in razmišlja v vse smeri, Luna v Devici pa želi iti eno stvar po eno, natančno in do podrobnosti.

Ob tem se tvori še kvadrat s Soncem, kar človeka le še dodatno mede in izgublja svoj notranji kompas. Nejasnost in nepovezanost lahko človeka hitro privedeta do slabe volje ali napačnih odločitev.

A tu je Uran, ki vedno pravi, pusti in pojdi naprej, pusti preteklost, pojdi naprej, saj boš dobil še veliko novih idej in novih služb. In to lahko malo zmede občutke, saj Uran želi takoj in zdaj, zanj je ta trenutek prepozen, duša v tem znamenju pa bi rada, da je vse popolno.

In ko mislimo, da smo se odločili, kaj želimo, Luna postavi kvadrat z Venero. Šele zdaj se pojavi tisto nezadovoljstvo, da nič ni v redu, da je vse premajhno, prepoceni, da je vse preskromno in da ne koristi. Veliko bo kritičnosti in nezadovoljstva.

Zvečer, ko bo naredi opozicijo z Neptunom, lahko človeka vsaj za trenutek pripelje do občutka, da je vse, kar je danes storil narobe, brez vrednosti, občutek, da je sam kriv za vse. Ob polnoči bo Luna prešla v znamenje tehtnice in bo ustvarila popolnoma novo vzdušje.

Merkur in Sonce sta ves dan v konjunkciji, nocoj pa bosta naredila kazimi konjunkcijo. To je eden najlepših aspektov, ko lepota razuma, misli in namere prelijejo žarki svetlobe, sijaja in resnice. Vse je v srcu, vse je tako veličastno in lepo, da prinaša največjo slavo in uspeh. Je na 24. stopinji, zato se lahko kakšna skrita skrivnost uresniči.

Danes je petek, Venerin dan, in vsa vesela je, da se bomo danes z nečim razveselili, karkoli že je, le da je v simbolu lepote in okrasja.