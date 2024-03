Astrologinja Lenka: Trenutna želja se bo izpolnila, a ne bo trajnosti

Luna je v dvojčkih in zato še vedno prevladujeta tista sproščena energija in vzdušje, ki odpirata želje po mnogih potrebah hkrati. Odhodi, prihodi, branje, pisanje, druženje, spoznavanje novih ljudi, vse je na poti in nič ni končano. In verjetno zaradi te situacije, ker je Luna obremenjena z vsemi svojimi potrebami, danes niti en aspekt ni pravi. Šele preko dispozitorja Merkurja gre v znamenje Ovna in šele tam je tista energija veliko močnejša in povečana, da vse naredi takoj in zdaj, tudi če začasno zapade v občasne nepremišljene in zahtevne situacije.

Venera je v Ribah in išče svoj največji ideal, išče svojo sorodno dušo. Na tej poti se približuje Saturnu in to lahko povzroči željo po trajnejši zvezi, po kakšnem klasičnem običaju, da ji nekdo kupi prstan ali jo celo pospremi do oltarja. In ali se je vmes pojavila kakšna njena potreba po reševanju v kakšnih ne preveč prijetnih situacijah ali kaj na poti. Ker je to lahko oseba, s katero si želi trajno zvezo, s katero lahko ostane do konca življenja. Mogoče je velika razlika v letih, kar pa je v tem trenutku ne moti. Ampak to je Riba. Ali se bo ta stabilnost, ki veliko obeta, obdržala ali je kaj v ozadju? Kakor koli že, trenutna želja se lahko izpolni, vendar ne bo trajnosti.

Sonce se počasi bliža Neptunu, je v njegovem znamenju in pod njegovim vplivom ga objema. Koliko mu bo uspelo osvetliti vse tiste skrivnosti, vse tiste iluzije, prevare ali celo talente, ki jih nosi globoko v sebi ali pa bo tudi to padlo pod njegove izmuzljive, romantične in opojne moči? Aspekt je skoraj izginil, vendar se čuti nekaj dni prej.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. V teh dveh letih in pol, kolikor jih preživlja, bo skušal neke ideje, načrte, neke nedorečene stvari uresničiti, manifestirati. Da ne bo samo ideja v glavi ali samo neko govorjenje in priprava na večje stvari in na koncu ne bo nič. Njegova naloga je, da to meglo in to prosojnost nekako približa tlom. Kako uspešen bo, bomo videli, ko bo zapustil to znamenje.