Astrologinja Lenka: Treba si je dati še večjo svobodo

Luna je že v znamenju škorpijona in gre počasi v objem sonca v mlaju. Njegov položaj tukaj ni najboljši, saj se vedno spominja nekih bolečih spominov, bolečih izkušenj, ki jih je nekoč doživel, in to v njem povzroča še šibkejša čustva. To znamenje vedno čuti potrebo, da razčisti, se sprosti, pusti nekaj za sabo.

Čez dan bo prišel v opozicijo z Rx Jupitrom iz Bika. Nekaj ​​bo treba okrepiti te ne preveč prijetne občutke, spraviti osebo v večje čustvene težave, ker se tista čustva iz preteklosti kar vrtijo. Vsako pretiravanje s čimer koli, tudi kakršno koli finančno porabo, samo da bi nadomestili ta čustveni občutek praznine, bo kasneje prineslo razočaranje. So v fazi, ko gre lahko vse v še večje pričakovanje ali kovanje načrtov za večja in nadaljnja potovanja, a tudi to so le pobožne želje.

Mars v Škorpijonu in Rx Uran v Biku sta še vedno v opoziciji. Velika energija, ki se prebudi le pri drznih in pogumnih ljudeh, ki zahteva veliko koncentracijo in veliko sprejemanje vsega, kar prinaša nove spremembe in še večja tveganja. Pri tem si je treba dati še večjo svobodo, ki te pripelje do vsega, kar želiš spremeniti.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju škorpijona. Je v konjunkciji s svojim dispozitorjem Marsom in daje človeku strastno, ostro in energično željo po njegovi uporabi. Če se nanaša na stvari, kjer se nekaj gradi, kjer se energija uporablja na najboljši možni način, daje velik uspeh, nasprotno, lahko človeka s svojo energijo pripelje v napačne in kolerične situacije. Ko enkrat to spoznamo, je najbolje uporabiti to močno energijo za doseganje večjega uspeha.