Astrologinja Lenka: To je ugoden trenutek za doseganje ambicioznih ciljev

Ko je Luna v Devici, nas usmerja k skrbi za druge in iskanju praktičnih rešitev. Poudarja ponižnost ter potrebo po racionalnosti, urejenosti in podrobnosti v vsakdanjih opravilih. To obdobje nas spodbuja, da z mirnostjo in preudarnostjo poskrbimo za pomembne naloge.

Trigon Lune z Uranom vnaša svežino in spremembe v naše življenje. Navdihuje nas, da na svet gledamo drugače, sprejemamo novosti ter se družimo z ljudmi, ki prinašajo drugačne poglede in razumevanja. To je čas, ko lahko preoblikujemo svoje vsakdanje rutine in razširimo obzorja.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna nato vstopi v sekstil z Marsom, ki je v Raku. Čeprav Mars v tem znamenju ni najmočnejši, nam ta povezava prinaša energijo za urejanje domačih zadev. Gre za priložnost, da dokončamo prejšnje naloge ali uvedemo harmonijo v domače okolje.

Sonce je še vedno v Kozorogu, danes pa je na vrhuncu Marsove energije. To je ugoden trenutek za doseganje ambicioznih ciljev in zaključevanje pomembnih poslov. Poudarja potrebo po dokazovanju lastne ustvarjalnosti in gradnji stabilne kariere.

Venera, ki se približuje konjunkciji s Saturnom v Ribah, prinaša čustveno globino in preizkušnje. Ribe poudarjajo sanje in čustva, Saturn pa jih prizemljuje, nas uči odgovornosti in vztrajnosti. Ta vpliv nas spodbuja k oblikovanju trdnih temeljev v odnosih, ki temeljijo na zaupanju, resnici in iskrenosti. Kjer teh lastnosti ni, lahko ta aspekt povzroči ohladitev ali celo konec razmerja.

Saturnova energija poudarja tradicionalne vrednote in potrebo po konkretnih dejanjih. Pričakuje, da bomo zgradili nekaj trajnega, kar bo vzdržalo preizkušnje časa in čustvene izzive. Venera se na trenutke lahko počuti utesnjena pod vplivom Saturna, kar lahko povzroči občutek monotonije ali željo po svobodi.

Danes je sobota, Saturnov dan. Merkur in Sonce sta še v Kozorogu, vendar bo Sonce že jutri prestopilo v Vodnarja. To je dan za premislek o preteklem mesecu, za zaključevanje odprtih vprašanj in ustvarjanje temeljev za prihodnost. Saturn v Ribah nas uči, da združujemo sanje z realnostjo in si prizadevamo za dolgoročno stabilnost.