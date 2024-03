Astrologinja Lenka: Sreča bo naklonjena tistim, ki vanjo verjamejo in živijo pošteno

Že smo zakorakali v koledarski pomladni mesec, sama Luna pa nadaljuje svojo pot v znamenju škorpijona. Ob sami zori gre v kvadrat z Marsom iz znamenja Vodnarja. Tako zahteven vidik s svojim dispozitorjem lahko vodi le v še šibkejši položaj za dušo, saj vodi v hitro jezo in prepire.

Mars v Vodnarju ima potrebo po raznovrstnem seciranju, hoče svobodo za vsako ceno, po drugi strani pa se mu zdi, da ga okolica nadzoruje in išče dokaze o vsem, kje je bil in kaj je počel. In tako duša zapade v bolečino, v poškodbe, v še večje razočaranje in občutek izdanosti.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Kot da Duši to ni dovolj, ima še naprej težave z Venero, ki je prav tako na prostih vibracijah in se ne želi vračati v preteklost, niti nikomur polagati računov za svoja dejanja in svoje delo. In tu pride lahko do konflikta na primer z mamo, z drago osebo, kajti kritika ali vmešavanje v življenje nekoga drugega vodi le v šibke odnose.

Kot da je danes premalo napetosti, vstopi Luna v opozicijo z Uranom iz znamenja Bika. Samo tu mora nekdo čim hitreje nekaj narediti ali celo ustaviti, ker nima več potrpljenja za nič. A samo to lahko povzroči še bolj stresno in šokantno situacijo zaradi posla ali vloženega denarja. Še posebej težave lahko nastanejo, če se s prijatelji spuščate v skupne posle.

Vendar pa obstaja en dober vidik, ki lahko nekoliko izboljša to celotno situacijo, in to je sekstil med Soncem in Jupitrom. Ali bo ta celodnevni aspekt prevladal nad tistimi, ki jih luna naredi vsaki dve uri, je odvisno od nastavitve, ki jo imamo v rojstnem horoskopu.

Pomembni planetarni vidiki za mesec marec 8. marec: Merkur konjunkcija Neptun - iluzije ali duhovnost.

10. marec: Merkur v znamenju ovna - najprej se spregovori kakšna beseda in šele nato se o njej razmišlja.

10. marec: Mlada luna na 20. stopinji Rib - v Neptunovem objemu - čas za nove ideje za naslednji mesec.

11. marec: Venera v Ribah – iskanje idealne ljubezni in drugega dela sebe.

17. marec: Sonce v konjunkciji z Neptunom – da ozavestite svoje najgloblje potrebe.

20. marec: Sonce v Ovnu - enodnevica, začetek pomladi.

22. marec: Venera v konjunkciji s Saturnom v Ribah – prekinitev trenutnega razmerja ali vrnitev v staro.

23. marec: Mars v Ribah - skrite prevare ali odvisnost od nečesa.

25. marec: Lunin mrk na 5. stopinji znamenja tehtnice – na udaru so vsi odnosi, še posebej partnerski.

Je pa to najboljši vidik, ki odpira vsa vrata, nudi podporo drugih in odpira priložnosti, ki se bodo šele pojavile, ko jih najmanj pričakujemo. Sreča bo naklonjena tistim, ki vanjo verjamejo in živijo pošteno. Možen je tudi nepričakovan dobiček, priložnost za opravljanje izpita ali zaposlitev.

Danes je petek, Venerin dan, ki svobodno in brez predsodkov hodi po znamenju vodnarja. Čeprav jo včasih drugi ovirajo pri njenih načrtih in njenih nekonvencionalnih pogledih na življenje samo, gre pogumno naprej in podira vse tabuje, ki jih imamo. Verjame, da ima vsakdo pravico uresničevati svoje želje, biti srečen tako kot čuti, ne glede na to, da ni vse po tradicionalnih pravilih.