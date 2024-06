Astrologinja Lenka: Pripravite se na nihanja razpoloženja

Luna je še vedno v znamenju strelca, kjer ji ne manjka občutka za lepo in prijetno. Je pa tu tudi Saturn iz znamenja rib, ki bo želel zmanjšati to pozitivno vzdušje in na dan priklical nekaj iz preteklosti, kar jo bo pripeljal v stanje skrbi in žalosti.

K sreči je to znamenje, ki se lahko zelo dobro zoperstavi vsem tem težkim mislim in občutkom.

Merkur v Raku je naredi sekstil z Marsom v Biku. To prinaša dobra energija za številne začetke. Pogovor bo tekel umirjeno in brez velikih čustvenih izpadov, največ pa bo govora o domu in družini.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju raka, znamenju, kjer še bolj pridejo v ospredje čustva in skrb za druge. Tukaj smo občutljivi na vse, kar se tiče družine in naših najbližjih.

Nahaja se med Soncem in Merkurjem, kar prinaša uspehe in prevzemanje odgovornosti. A po drugi strani lahko to prinese velika čustvena nihanja. Navsezadnje je to znamenje raka, njegova vladarica Luna pa zelo pogosto spreminja razpoloženja.