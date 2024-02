Astrologinja Lenka: Pri Uranu je vedno kakšna stresna ali šokantna situacija

Luna je v znamenju škorpijona in takoj naredi opozicijo z Uranom iz znamenja bika. Oba planeta sta v najslabših položajih zase in šibkih dignitetih, zato je zdaj vprašanje, kaj in koga osvoboditi ali osvoboditi nekoga drugega. Pomembno je, da izpustijo tisto, kar jih zadržuje, oziroma Luna v tem znamenju izpusti čustva, ki je stiskajo in ovijajo okoli vratu ter jo dušijo. Ker s tako težkimi čustvi, kot jih ima tukaj, ni lahko naprej. Zato se morate znebiti vsega, kar vas moti in kar vas tišči v prsih ter vam onemogoča pravilno dihanje. In pri Uranu je vedno kakšna stresna ali šokantna situacija, ki te najmanj prisili, da nekaj spremeniš proti svoji volji, ampak zato, da bi vse to sprejel in se osvobodil. Tudi če te prijateljica izda, je to del življenja in ali je bila poštena? Ta situacija je malo šokantna, človek jo dojema kot nepričakovano, kot nekaj, kar ni pričakoval, da bo doživel od te osebe, a vse, kar ni prav, potem vodi v ločitev. Vse to torej vzemite na najlažji način in brez nenadnih prekinitev in rezov.

Ker bo Luna čez dan delala sekstil s svojim dispozitorjem Marsom, bo pomagal Duši, da se izvleče iz vsega, da išče svojo pot, da se iz tega izvije. Kaj drugega ji bo Mars tukaj priporočil ali pomagal, je nasvet, naj se obrne na delo, delo ali kakšne fizične aktivnosti, da bi čim prej prišla iz te situacije.

Astrološka karta.

Šele v večernih urah bo naredila trigon z Neptunom in kaj počne, kot da popelje Dušo v miren mir in miren spanec. Ali bo to skozi tišino s seboj, nekaj meditacije ali dela, ki jo sprošča. Karkoli že je, bo to popravilo celodnevno situacijo, v kateri je bila Duša.

Danes je sobota, Saturnov dan, in logično je, da je v znamenju rib. Tukaj bo ostal vsaj še leto in pol, da se očisti vsa motnost in vsa podzavest, ki jo nosimo v sebi. In to ni malo, tu so vsi predniki in vsa njihova dela, pa tudi naša.