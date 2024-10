Astrologinja Lenka: Postopoma se odpirajo vrata za številne nove začetke

Luna se počasi oddaljuje od Sonca, prehaja čez Merkur in prinaša določena sporočila, ki so se oblikovala med mrkom. Ker je v fazi rasti, se postopoma odpirajo vrata za številne nove začetke.

Še vedno smo pod vplivom včerajšnjega mrka, ki je odprl mnoga vprašanja. Ta se bodo razvijala v naslednjih šestih mesecih, predvsem glede naših odnosov z drugimi. Marsikaj bo prišlo na plan in marsikaj se bo počasi razjasnilo. Najpomembnejše pa je, da se bo veliko več govorilo o stvareh, ki doslej še niso bile izrečene ali razkrite. Resnice bodo prihajale na dan, kar nam daje priložnost, da se odkrito pogovorimo in sprejmemo dokončne odločitve. Pri tem je ključno, da vse poteka z velikim spoštovanjem do druge osebe, brez neprijetnih situacij in besed. Nekdo bo končal boleče obdobje, ki je trajalo že dlje, medtem ko se bodo mnogi zaljubili nenadno, nepričakovano in zelo strastno.

Luna je že zjutraj v kvadratu z Marsom, ki se nahaja v njenem znamenju, kar prinaša napeto energijo. Ta napetost lahko hitro privede do konfliktov in sporov. Vložiti bo treba več truda in potrpežljivosti, da bo vse potekalo gladko in prijetno. Mars v raku ne bo imel veliko potrpljenja, saj bodo čustva hitro izpostavljena in na preizkušnji.

Proti večeru Luna vstopi v trigon z Jupitrom, ki se nahaja v znamenju dvojčkov. Ta harmoničen odnos prinaša priložnost za sklenitev najboljših dogovorov – tako z drugimi kot tudi s samim seboj. Človek bo čutil notranjo vero, da je sposoben vsega in pripravljen začeti marsikaj z velikim entuziazmom. Strahu, oklevanja ali obupa ne bo. Tukaj iščemo tisto, kar je lepo, kar izžareva eleganco in prefinjenost.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Jupiter že nekaj časa stoji na isti stopinji in nas opominja na nedokončane naloge – bodisi pri učenju, komunikaciji, pisanju ali iskanju informacij. Ta vpliv nas opozarja, da se nekaj večjega pripravlja – največji prenos informacij, odpiranje širših prostorov in večja prepoznavnost. A če je le mogoče, naj bodo naše besede spodbudne in polne upanja na boljši jutri.