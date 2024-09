Astrologinja Lenka: Odpirajo se številne možnosti, ki lahko človeka osrečijo in mu napolnijo dan

Luna je trenutno v znamenju leva, kjer nadaljuje s širjenjem svoje pozitivne energije. Posebej zdaj, ko tvori sekstil z Jupitrom v dvojčkih, se odpirajo številne možnosti, ki lahko človeka osrečijo in mu napolnijo dan. To je eden najlepših astroloških vplivov, saj se oba dobrotnika podpirata. Človekova želja po ustvarjanju se poveča, prav tako potreba po stvareh, ki ga veselijo in mu širijo obzorja. Ta navdihujoča energija ne vpliva le nanj, ampak tudi na ljudi okoli njega, saj s svojo ustvarjalnostjo spodbuja in navdušuje druge. Vse poteka gladko, z veliko volje in strasti, medtem ko Jupiter to energijo še ojača, kar omogoča, da jo človek izkoristi in uresniči.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Ta vidik prinaša optimizem, širino v srcu in pripravljenost pomagati drugim. Ponuja možnosti za najboljše stvari v življenju – tiste, ki so najbolj dragocene in prestižne. Jupiter v dvojčkih lahko odpira tudi priložnosti za dodatno izobraževanje, povezano s tujino ali prestižnimi kraji, saj to podpira Luna v levu. Človek dobi občutek, da lahko doseže vse, kar si želi, in da je vedno v ospredju. Vendar pa se bližamo sončnemu mrku, luna pojema, in to so tisti zadnji trenutki, ko se pokažejo zadnje priložnosti.

Luna je preko dispozitorja v konjunkciji z Merkurjem in Južnim vozlom, kar postopoma odpira pomembne teme, o katerih bo treba razpravljati ali jih spraviti na plan. Merkur ni najbolj naklonjen odkritemu in neposrednemu pogovoru o odnosih, še posebej, ko gre za občutljive stvari, ki jih ne želi vedno razkriti javnosti. Vendar bo zaradi vpliva sončnega mrka marsikaj prišlo na površje, kljub našim željam.

Danes je sobota, Saturnov dan, in Saturn je v ribah. To je pravi trenutek za red, načrtovanje in introspekcijo. Z uporabo tišine, miru in meditacije lahko človek najde pot v preteklost, kjer je morda kaj, kar je potrebno popraviti. Saturnova retrogradnost še dodatno poudarja njegovo potrebo po vrnitvi k preteklim dogodkom, ki jih zdaj, v času mrka, počasi prinaša na plan.