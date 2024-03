Astrologinja Lenka: Ne prenaglite se, ne z besedami ne z dejanji

Sonce je danes skočilo v znamenje ovna ob 04:06 minut pred zoro. Tako kot sam Oven je hitel prehiteti tudi sam svit in se preseliti v znamenje, ki predstavlja vse, kar je novo, vse, kar je neustrašno in se pogumno spopada z vsemi življenjskimi izzivi.

Ta njegov korak naprej ga večkrat postavi v situacijo, ko kasneje razmišlja, kaj je naredil, s čimer se je prenaglil. Ampak to je njegova vzvišenost in človek vedno želi biti na prvem mestu, biti najboljši, najuspešnejši, biti v vsem prvi in ​​ta položaj mu sam po sebi prinaša ta privilegij in uspeh.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

In kaj je njegova pomanjkljivost, to, da se vsega loti na hitro, in ne vztraja pri svojih namerah in načrtih, če ni tako, kot si je zamislil hitro in zdaj. Je velik individualist, saj hoče biti v vsakem primeru prvi, velikokrat pa zato, ker nima potrpljenja čakati na druge.

To je tudi prvi astrološki dan v letu. Dan, ko sta dan in noč enako dolga ali enakonočje. Danes je prvi pomladni dan, vse se nenadoma začne prebujati, živeti, cveteti, sonce sije dlje. Budi veselje in človekovo željo do življenja.

Luna je že prešla v znamenje leva, v sončno znamenje in sedaj je tista ognjena energija, kreativnost, volja, tisto, kar ustvarjamo iz globin Duše, veliko bolj izražena. Zato je danes tudi brez drugih vidikov, ker je samozadosten.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju ovna. Skozenj drvi z neverjetno hitrostjo, a preden se iz nje izvleče, ga bo peljal nazaj na popravni izpit, da bo lahko o marsičem premislil in počasi razmišljal ter se odločal. Vsaka prenagljenost se kaže kot nekaj, kar ni najboljša rešitev za vse.

In danes je v konjunkciji s Chironom, zahteva veliko pozornosti in potrpežljivosti, da s hitro izgovorjeno besedo nekoga nehote ne prizadeneš, narediš nekaj, česar ne bi želel, ni nameraval. In takrat bo prepozno, saj se bo človek počutil najgloblje prevaranega in prizadetega s strani tistega, od katerega je najmanj pričakoval.