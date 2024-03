Astrologinja Lenka: Našli boste rešitev za vaše skrbi in težave

Luna je že v znamenju dvojčkov, kjer je vse obrnjeno v povsem lahkotno in igrivo energijo. Že od jutra je v trigonu s Plutonom iz znamenja vodnarja, ki ji obljublja, da zmore vse, da ni ovire, ki bi jo lahko ustavila pri njenih namerah, le verjeti mora vase, da zmore vse, čisto vse. Če se pridruži prijateljem, jim ponudi pomoč ali oni njej.

A tudi ko imamo najboljše želje in načrte, se vedno pojavi nekaj povsem drugega, na kar moramo biti nekje globoko pripravljeni. In takrat Luna tvori kvadrat z Venero, ki je v njeni eksaltaciji, ki je prav tako nežna, subtilna, občutljiva in jo razdraži vsaka malo večja nesramnost. Morda jo jezi glasen pogovor, glasen smeh, vse, kar ni tiho in prijetno. A Luna v Dvojčkih bi lahko priredila celo zabave sredi belega dne. Tudi če pride do nesoglasij z mamo, hčerko, sestro, prijateljico ...

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Zvečer bo naredila sekstil z Merkurjem iz znamenja Ovna. Kot da bi komaj čakala, da adrenalin še bolj deluje, da se marsikaj sliši, vidi, tako glasno, močno in z veliko energije. Za marsikoga bo prehrupno, a lahko pride tudi trenutek, ko boste našli rešitve za marsikaj. Lahko doživite notranjo združitev razuma občutkov, kaj je prva stvar, ki si jo prav zdaj želite narediti.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je v Ribah, v znamenju, kjer se lahko ves dan prepušča in sanja, da je vsa v nekem svojem svetu. Tukaj je vsa navdušena, kajti vprašanje je, ali živi v realnosti ali živi od svoje domišljije, ki jo plete v svoji glavi in ​​ki bi lahko bila res resnična v življenju.

In lahko, vendar mora živeti čistost, iskrenost in lepoto, ki jo to znamenje samo nosi. In samo ena goljufija, neresnica, laž in skrivnost jo pripelje do najhujših razočaranj in trpljenja. In te možnosti tudi ima, saj pretirava v prav vsem, razdražljiva in živčna, vesela in svobodna, potujoča, ljubljena in raztrgana. V vse to jo vlečeta Uran in Jupiter, ki živita v njenem znamenju, predvsem pa zadnje leto.