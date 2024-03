Astrologinja Lenka: Naj bo občutek, da so drugi z nami, da jim pomagamo, ne da bi pri tem žrtvovali sebe

Ribe so same po sebi občutljive, sočutne, preobčutljive, empatične, a zdaj nas prosijo, da sami vstopimo v te globine vode. Potopiti se čim globlje v svojo dušo, potegniti ven vse tisto, kar smo natlačili in zavrgli, misleč, da ni naše in da nam tega ni treba narediti. Ampak moramo, če hočemo naprej. Ker vsako soočenje s temi bolečimi izkušnjami ni niti najmanj prijetna situacija, je pa edini način, da razčistimo vse, kar smo globoko potlačili in potlačili. Odpira se veliko novih idej, vizij, vere, vere v jutri, vere vase. In to zaupanje, da ga moramo še bolj okrepiti v sebi, da z vero, ki nas spodbuja, zmoremo veliko več.

Pri tem nam še posebej pomaga Uran iz znamenja Bika, saj je mlada Luna v točnem sekstilu z njim in zna poskrbeti za osvobajajočo potezo, dati novo idejo in osvoboditi človeka iz te situacije. Potreben je le pogum, hočemo ali nočemo, saj je vsaka nova sprememba pot v neznano.

Skoraj v istem trenutku Merkur spremeni znamenje in preide v znamenje Ovna. Je na 0. stopinji, kar nam daje priložnost in odpira možnost, da pogumno in brez večjih zadržkov začnemo nekaj povsem novega. Še posebej, ker je v eksaktnem sekstilu s Plutonom, kar je velika notranja moč, podpora z zanesljivim izidom.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je nedelja, dan Sonca, pa tudi te mlade lune. Naj bo to občutek za druge, občutek, da so drugi z nami, da jim pomagamo, ne da bi pri tem žrtvovali sebe. Da jim prisluhnemo in prisluhnemo, pri tem pa njihove bolečine ne doživljamo in prevzemamo nase, ampak le zato, da imajo občutek, da smo tam in da smo z njimi. Pomagati nemočnim, bolnim, brez vsega, ki so izgubili vse, nekaj deliti z nemočnimi, jim za trenutek prisluhniti ali le podati roko. Naj bo to klic te nove lune.