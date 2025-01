Astrologinja Lenka: Luna v ovnu, Mars v raku – trenutek za miren premislek

Luna je še vedno v ognjenem znamenju ovna, kar dviguje energijo in spodbuja hitro delovanje. V takem času se lahko hitrost izkaže bodisi kot prednost bodisi kot slabost, odvisno od tega, kako se posameznik odziva.

Čez dan Luna ne tvori pomembnih povezav z drugimi planeti, a zvečer se sreča z Merkurjem, ki zaključuje svojo pot skozi strelca na zadnji, 29. stopinji. To sicer ne prinaša večjih sprememb, lahko pa pomeni priložnost za dober dogovor, uspešno sodelovanje ali notranje zadovoljstvo. Če ta občutek prihaja iz resnične globine človeka, se lahko uresniči – sicer so le bežne sanje, ki izginejo z jutranjo svetlobo.

Le z iskrenim pogledom vase in mirnim pristopom se je mogoče izogniti nepotrebnim težavam in konfliktom.

Posebno pozornost pa zahteva Mars

Posebno pozornost pa zahteva Mars, ki je zdaj v znamenju raka na zadnji stopnji svoje šibkosti. Je napet, brez moči in brez jasnega cilja, vendar vseeno želi ukrepati. Luna iz ovna bo verjetno spodbudila kakšno nepremišljeno reakcijo, kar lahko sproži val argumentov in čustvenih izbruhov.

Mars je razočaran in nestrpen, saj želi naprej, a ga omejujejo okoliščine. V tem stanju se lahko pojavijo stari očitki in frustracije, ki izvirajo iz preteklih neuspehov, kar lahko vodi do konfliktov ali notranjega nemira.

Ker je danes torek – Marsov dan – je najpametneje, da skušate ohraniti mir in se izogibate velikim razpravam. To je priložnost, da se človek sooči sam s sabo in razmisli o tem, kaj je morda v preteklosti prispevalo k trenutnim izzivom – naj bo to pomanjkanje discipline, slabe odločitve ali kaj drugega. Le z iskrenim pogledom vase in mirnim pristopom se je mogoče izogniti nepotrebnim težavam in konfliktom.