Astrologinja Lenka: Kaj nas duši in nam jemlje prostor?

Danes ob 13.30 je bila polna luna, ki je potekala na 5. stopinji in aktivirala vse odnose, bodisi partnerske, poslovne ali družinske, in prinaša prečiščenje.

Znamenje device je predvsem znamenje služenja in pomoči drugim. Os devica/ribi predstavlja prebujenje na tm področju. Odpre nam pot, da vidimo, s čim se moramo soočiti - s svojimi občutki, s svojimi potrebami. Kaj je tisto, kar moramo prečistiti v sebi, kaj je tisto, kar nas bremeni, če preveč dajemo in pomagamo drugim? Kaj naj odstranimo iz prostorov, v katerih živimo? Kaj nas duši in nam jemlje prostor? Kaj naj izločimo iz duše, da nas ne zastrupi, ker krivimo sami sebe, da se nismo uspeli še bolj žrtvovati za druge in jim še bolj pomagati?

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Poiskati moramo rešitev

Ugotoviti moramo, kakšni so ukrepi in koliko časa bodo potrebni, saj mora biti tudi ta del nas v ravnovesju z našo dušo. Saturn je zelo vpleten v to polno luno, ker je del nje - karkoli počnemo, ne moremo brez njegove podpore ali neodobravanja. Je pa on tisti, ki od nas zahteva, da vse obveznosti in odgovornosti prevzamemo sami. Ob opoziciji Lune zagotovo ne bo lahko, niti se ne bo zgodilo tako hitro, kot smo načrtovali. Morda se je treba čemu odpovedati, kaj opustiti, spremeniti tisto, kar ne obremenjuje le duše, ampak tudi telo. Kakšne spremembe narediti zdaj? Poglejmo na področja, kot so delo, prehrana, dnevne rutine.

Kar koli se je spremenilo, Jupiter podpira vse vplive Lune, saj gre z njo v trigonski aspekt. In tu je Uran, ki odpira nove poglede in nepričakovane poteze, ki se bodo sčasoma izkazale za dobre.

Kvadrat z Jupitrom

Venera iz znamenja vodnarja gre v kvadrat z Jupitrom v biku, kar nas lahko pripelje do nepremišljenih situacij in spodbudi v avanturistične stvari. Spodbuja pretiravanje v vsem, pelje celo do morebitnih afer in zadreg.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki je zelo povezan s polno luno. Ne smemo izhajati iz prevelikega obtoževanja in kritik na svoj račun, kar lahko vodi v apatične situacije, temveč zavestno prevzeti vse odgovornosti in graditi na čim bolj poštenem odnosu do sebe in drugih. Merkur je že v ribah in to lahko povzroči velike strahove in blokade, ravno takrat, ko se znajdemo v situaciji, ko zavajamo sebe in druge. Poslušajte svoj instinkt, svoje notranje potrebe in se počasi, a vztrajno pomikajte naprej.