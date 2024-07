Astrologinja Lenka: Imate priložnost za obnovitev ljubezenske zveze

Luna je v znamenju dvojčkov in je v konjunkciji z največjim benefikom Jupitrom. Kaj je lahko lepšega od tega, ko pa je duša tako široka in velika, da lahko sprejme vse in se vsakemu tudi podari. Čudovit vidik za posel, nakup, preprosto mu sledite. A ker gre za komunikativnega in nemirnega dvojčka, se zna zgoditi, da boste vsepovsod mešali, začeli in se ustavili, govorili, zato se bo marsikomu zdelo, da se slišite le vi.

Venera iz znamenja raka gre v lep trigon s Saturnom, kar daje priložnost, da se marsikatera zveza popravi ali obnovi v ljubezenskem smislu. Daje vam še eno priložnost, da poskusite znova, ali razmislite, kje je šlo narobe. A Saturn je retrograden, zato tudi to ne bo obrodilo največjih sadov, saj se bo našlo nekaj iz preteklosti, kar drugemu ne bo ustrezalo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Danes je sreda, Merkurjev dan. Ne samo, da je prestopil v znamenje leva, kjer je potencial na človeku samem, na sami komunikaciji, ko pravi, da ga vsi gledajo, medtem ko dramatizira še tako običajno stvar. Skušal bo pokazati, da je najboljši, najglasnejši, najpametnejši v vsem. In Pluton ga čaka na drugi strani in mu malo pristriže »krila«, ga poniža in to ga bo najbolj prizadelo.

V takšni situaciji ne bo izbiral ne le besede, ampak tudi namere, da bi se maščeval na najbolj zahrbten način. Težko bo odpustiti, še manj pozabiti vsa ta ponižanja. Najbolje pa je, da se v takšnih trenutkih obrnete na kreativno situacijo, načrtujete in organizirate lepe in zabavne stvari ter se tako izognete provokacijam.