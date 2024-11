Astrologinja Lenka: Čustveni ponedeljek v znamenju Rib

Mesec je v znamenju Rib, zapušča Saturna in s tem prenaša določene težave, nato pa nadaljuje proti Jupitru. Ali bo zdaj samo povečal svoje nerešene zadeve, saj je tako ali tako že v njegovem znamenju, ali pa bo uspel vsaj malo spremeniti nekatere svoje poglede? Kakorkoli že, ne glede na vse, ne bi se smeli preveč predati apatiji ali depresiji.

Nato bo Mesec tvoril trigon s Soncem iz znamenja Škorpijona, kar pomeni podporo ali izhod iz vsake situacije, kakršnakoli že je. Usmerjanje k drugim spremembam ali zavestno usmerjanje pozornosti na druge stvari lahko pomaga.

Šele sekstil z Uranom iz znamenja Bika prinaša idealne ideje in spremembe za karkoli. Najpomembnejše je imeti pogum in izvirnost, da vse sprejmemo, in tako lahko človek najde svojo pot.

Danes Venera vstopa v znamenje Kozoroga, v katerem bo ostala vse do 7. decembra. Za nekaj časa bo prevzela dogodke, povezane z vsemi našimi odnosi, naj bodo ti partnerski, poslovni ali čustveni, ter z vsemi našimi vrednotami.

Astrološka karta.

Ta Venera je zelo resna, ambiciozna in uspešna v delu. Tukaj se njena potreba osredotoča na vse, kar je usmerjeno v dolgoročno in trajno. Odlikujejo jo vztrajnost in zvestoba, zna čakati, včasih tudi predolgo, in tako preživlja čas, čakajoč na pravo ljubezen. Predana je in zvesta, v nekaterih pogledih pa deluje kot pravi tradicionalist, ko gre za dom in družino. Vse rada ureja s poroko, dokumenti in pravnimi poti. Težko pokaže svojo ljubezen, saj mora biti zanjo dokazano, da si jo nekdo zasluži. Ko prehaja znamenje Kozoroga, so njene potrebe usmerjene k vrednotam, materialnim dobrinam, financam, šele nato pa – če »ostane čas« – k ostalim potrebam.

Danes je ponedeljek, Mesečev dan, in Luna je v znamenju Rib. Kadarkoli je Luna v tem znamenju, je veliko čustev, občutljivosti, sočutja in empatije do drugih ljudi. Tukaj človek pozabi nase in se žrtvuje za druge, da bi bilo dobro tudi njim. Včasih dan prinese zmedo, saj je vladar Ribi Neptun, ki vedno ustvarja meglo, nejasnosti in hitro povzroči, da se izgubi kompas. Najbolje je, da ta dan izkoristimo za nekaj umirjenega, počasnega, ob veliki tišini, in da znamo postaviti mejo, koliko tujih težav vsrkamo vase, saj s tem škodujemo sebi.