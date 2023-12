Želite kakovostnejši spanec in kakovostnejše spolno življenje? Te informacije morate vedeti

Raziskovalci iz Centra za biomedicinske raziskave v Louisiani v ZDA so izvedli raziskavo, v katero so vključili več kot 200 zdravih žensk in moških, starih od 20 do 50 let. Njihov indeks telesne mase je bil med 22,0 in 28,0, kar pomeni, da so imeli bodisi normalno bodisi prekomerno težo, vendar nihče ni bil debel.

Udeležence so razdelili v dve skupini: ena je morala slediti dieti, ki je omejila običajni vnos kalorij za 25 odstotkov, v drugi, kontrolni skupini, pa so lahko še naprej jedli, kar so hoteli. Po dveh letih so tisti na dieti z omejenim vnosom kalorij poročali o boljšem razpoloženju, manj stresa, povečanem spolnem poželenju in boljšem spancu v primerjavi s tistimi iz kontrolne skupine.

Polovica udeležencev je morala zmanjšati vnos kalorij za 25 odstotkov. FOTO: GULIVER/Getty Images

Znanstveniki pod vodstvom Corbyja Martina so na podlagi teh rezultatov postavili teorijo, da dolgoročna omejitev kalorij pri ljudeh z normalno težo vpliva na telesno in duševno dobrobit. Ob tem sodelujoči niso stoodstotno upoštevali diete, ampak so v povprečju zmanjšali uživanje kalorij za malo manj kot 12 odstotkov.

Manj ješči so bili bolje razpoloženi.

Trenutno še ni znano, kako je pri skrajnih omejitvah vnosa kalorij – ali bi negativni učinki, na primer podhranjenost ali pomanjkanje telesu nujno potrebnih snovi, prevladali nad pozitivnimi.

Bilo je tudi nekaj odstopanj; tako so denimo moški v kontrolni skupini, ki so zaužili več kalorij, poročali o večjem spolnem vzburjenju kot moški z omejenim vnosom kalorij. Raziskovalci so pri ocenjevanju skupne kakovosti seksa upoštevali spolno zavedanje in fantazijo, spolno vedenje in izkušnje, orgazem, spolni nagon in odnose ter ugotovili, da je skupina z omejenim vnosom kalorij dosegla boljši rezultat.