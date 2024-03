Zdravi rane in lajša bolečine

Terapija s svetlobo ali fototerapija temelji na nadzorovanem izpostavljanju telesa dnevni svetlobi ali svetlobi določene valovne dolžine. Z njo si lahko pomagamo pri kožnih boleznih, kot je luskavica, pa tudi pri duševnih težavah, na primer sezonski depresiji. Pomaga tudi pri gubah in aknah, atopijskem dermatitisu, pomanjkanju vitamina D.

V medicini se uporablja za zdravljenje ran, opeklin, brazgotin, rehabilitacijo po kapi in v protibolečinske namene. Kdor ne more spati zaradi motenj cirkadianega ritma spanja, lahko težavo pomaga odpraviti s svetlobno terapijo. Zdravniki jo že leta s pridom uporabljajo pri novorojenčkih, ki imajo zlatenico.

Olajša lahko stanje pri luskavici. FOTO: Iri-s/Getty Images

Tudi pri raku

Poznamo različne vrste svetlobne terapije. Za zdravljenje kožnih bolezni in nekaterih oblik kožnega raka ter njegovih predstopenj se uporablja fotodinamična terapija (FDT). Kot navajajo v informacijah za bolnike v Splošni bolnišnici Celje, gre za »neinvazivno, do pacienta prijazno zdravljenje z visokim deležem ozdravitve in malo stranskimi učinki«. Obsevanje se izvaja bolnišnično in traja od osem do 10 ur. »Za zdravljenje kožne bolezni s FDT se dermatovenerolog najpogosteje odloči v primerih aktiničnih keratoz in nekaterih vrst nemelanomskega kožnega raka (tj. Mb. Bowen, površinsko rastoči bazalnocelični karcinom),« navajajo.

Zdravniki svetlobno terapijo že leta s pridom uporabljajo pri novorojenčkih, ki imajo zlatenico.

Svetlobna terapija v tem primeru nadomesti kirurški poseg. Antimikrobna fotodinamična terapija je protibakterijsko, protiglivično in protivirusno zdravljenje, med drugim jo uporabljajo zobozdravniki za zdravljenje dlesni. S fototermalno terapijo, ki spodbuja nastanek kolagena, ginekologi pomladijo ohlapno nožnico in tako izboljšajo kakovost spolnih odnosov.

V lepotnih salonih se z njo borijo proti gubam. FOTO: Foremniakowski/Getty Images

Svetlobno terapijo ponujajo tudi različni lepotni saloni in velnes centri, predvsem za odpravljanje gub in drugih kožnih težav, izboljševala naj bi ton in prožnost kože, omilila pa naj bi težave pri aknah in tudi herpesu. Kot navajajo ponudniki, pomaga pri celjenju ran, preležanin, opeklin, pri bolečinah v spodnjem delu hrbtenice ter bolečinah v ramenih in vratu, mišičnih krčih in različnih športnih poškodbah. Primerna naj bi bila tudi za otroke, med drugim za zdravljenje vnetij zgornjih dihalnih poti in alergijskih bolezni dihal.