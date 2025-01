Vnetje ušes pri otrocih in odraslih: simptomi, vzroki in načini zdravljenja

Vnetje ušes, znano tudi kot otitis, je pogosta težava, ki se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti. Glede na mesto nastanka ločimo tri vrste: vnetje zunanjega ušesa (otitis externa), srednjega (otitis media) in notranjega ušesa (otitis interna). Vsaka vrsta ima svoje specifične simptome, vzroke in načine zdravljenja. Vnetje zunanjega ušesa se običajno pojavi zaradi draženja ali okužbe sluhovoda. Med simptomi so bolečina, srbenje, rdečica, oteklina, izcedek iz ušesa in včasih slabši sluh. Glavni vzroki so pogosto draženje (praskanje, uporaba vatiranih palčk), vdor vode v sluhovod ter alergijsk...