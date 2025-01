Trije najbolj zdravi načini priprave jajc

Po pisanju portala Healthline, s toplotno obdelavo jajc beljakovine v njih zaradi strukturnih sprememb postanejo lažje prebavljive. Prav tako se na takšen način zniža tveganje za okužbo s salmonelo.

Telo lahko izkoristi do 91 odstotkov beljakovin iz kuhanih, medtem le 51 odstotkov beljakovin iz surovih jajc. Toplotna obdelava prav tako zmanjšuje učinek avidina, beljakovine v jajčnih beljakih, ki se veže na biotin (vitamin B7), s čimer telo slednjega lažje absorbira.

Pa vendar jih ni dobro predolgo segrevati. Daljše kuhanje namreč zmanjša vsebnost vitamina A in antioksidantov. To lahko vodi tudi do oksidacije holesterola v rumenjakih, pri čemer nastanejo oksisteroli, ki so povezani z večjim tveganjem za srčne bolezni.

Trije najbolj zdravi načini priprave so:

Kuhanje

Odvisno od tega, kako trd rumenjak si želite, a jajca naj v vreli vodi ne bi bila dlje od šestih minut.

WebMD navaja, da so trdo kuhana jajca nasitna in imajo malo energije, posledično so idealna za obvladovanje telesne teže.

FOTO: Esin Deniz/Gettyimages

Poširanje

Ta nežna metoda vključuje kuhanje jajc v vodi, katere temperatura znaša od 71 do 82 stopinj Celzija. Postopek traja od dve in pol do do tri minute.

Poširana jajca ohranijo naravni okus in hranilno vrednost teh živil hkrati se pripravljajo brez dodatka maščob.

So tudi lahko prebavljiva, tako pripravljena so zato najprimernejša za osebe z občutljivim želodcem.

FOTO: Tatiana_didenko/Gettyimages

Cvrenje

Priljubljen način priprave, pri katerem se jajca razbijejo v vročo ponev, premazano s tankim slojem maščobe.

Čeprav je ta metoda hitra in priročna, lahko cvrenje prehrani doda dodatne maščobe in vpliva na raven holesterola v rumenjakih. Uporabite olja, ki so stabilna pri visokih temperaturah, kot sta avokadovo, ali sončnično olje.

FOTO: Jamespearsell/Gettyimages

Še za konec

Da bi še povečali koristi jajc, jih je dobro kombinirati z zelenjavo, tako telo prejme še veliko vlaknin. Priporočljivo je izbrati jajca višje kakovosti, torej tista prostoživečih živali ali jajca ekološke vzreje. Takšna namreč vsebujejo več hranljivih snovi.