Težave v odnosu: ne spreglejte znakov za preplah

Ljudje znakov, da je njihov odnos na trhlih nogah, pogosto ne opazijo ali pa si pred njimi zatiskajo oči, dokler ni zares prepozno. Če niste srečni v odnosu, si preprosto priznajte resnico! Še prej pa prepoznajte znake, ki vas opozarjajo na realno sliko vašega razmerja.

Spolnost

Vsi pari v dolgoročni zvezi poznajo obdobja čudovitega intimnega življenja in obdobja, ko komaj pogledajo drug drugega. Vzponi in padci se pač kolikor toliko enakomerno izmenjujejo. Ko pa je padec preglobok ali tiha doba traja predolgo, je znak za preplah in čas, da se odzovemo. Pogovori s partnerjem so obvezni, in če je komunikacija iskrena, se vedno najde odgovor.

Čas

Vsak posameznik potrebuje čas zase, ki ga mora posvečati prijateljem in hobijem, in za to mu ni treba nikomur polagati računov. Vendar pa sta v odnosu dva, kar pomeni, da naj bi del časa preživljala skupaj ali vsaj uživala v skupnem druženju. Če eden ali oba ne čutita več potrebe po skupnem preživljanju časa, odnos zapade v krizo, iz katere se je težko izkopati.

Skupno preživljanje prostega časa je zelo pomembno. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Energija

V odnos je treba vlagati energijo, in lepo je, če to počneta oba partnerja. Ko pa to počne samo eden, samo troši energijo, ne da bi se zares kaj spremenilo ali zgodilo. Takrat dobi občutek poraza ali pa nevidnosti. V odnos morata vsak dan energijo vlagati oba partnerja, ker si tako dajeta vedeti, da se ljubita.

Krize

Vsak par ima težave, a vsi naj bi si prizadevali, da jih z leti premagujejo, ne da jih poglabljajo in napake nenehno ponavljajo. Če ste v odnosu, kjer se prepiri le vztrajno ponavljajo, pa nihče noče popustiti, bi bila morda smiselna partnerska terapija.

Včasih je smiselna partnerska terapija. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Pomoč

Včasih ima samo en partner še toliko moči, da bi reševal odtujen odnos, zato išče in predlaga rešitve. Takšna prizadevanja so zlata vredna, vendar en sam ne more spremeniti odnosa. Če drug partner nenehno zavrača pomoč in spodbudo, s katero bi lahko v odnosu spet zavladala sreča, očitno nima želje po nadaljevanju zveze.