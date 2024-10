Skrivna sestavina za bolj zdrav brokoli

Brokoli je zelenjava, ki se ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje. Zaradi sestavin, ki jih vsebuje, ga mnogi smatrajo za superživilo, obstaja pa način, da bo še okusnejši in bolj zdrav.

Vse, kar morate za to storiti, je brokoliju, pa tudi cvetači, ohrovtu in drugi zelenjavi, po kuhanju dodati nekaj mletih semen gorčice, svetuje portal Real Simple.

Kako vpliva na hranljivost zelenjave

Kot je povedal Patrick Shih, gostujoči profesor na univerzi Berkeley, se na takšen način brokoliju in drugi zelenjavi povrne s kuhanjem izgubljena zdravilna moč. In to zaradi encima v semenih gorčice, imenovanega mirozinaza. Ta je prisoten v tudi brokoliju, vendar med kuhanjem razpade.

»Zdravilne učinkovine v brokoliju nastanejo, ko določene molekule, kot je glukozinolat, pridejo v stik z mirozinazo,« pravi Shih in pojasnjuje, da mirozinaza pretvori glukozinolate v ogromno različnih spojin, ki so zaslužne za številne pozitivne učinke na zdravje.

FOTO: Karaidel/Getty images

Dodaja še:

»Kadar kuhamo zelenjavo, določeni encimi, med njimi prej omenjena mirozinaza, razpadejo. Brez njih telo ne prejme vseh zdravilnih učinkovin iz prehrane."

Z drugimi besedami, zaradi kuhanja, praženja ali drugih oblik toplotne obdelave smo oropani snovi, ki varujejo pred rakom, sladkorno boleznijo, boleznimi sečil in srca, nevrodegenerativnimi motnjami in poškodbami oči.

Zakaj gorčična semena?

Ker kot je povedal strokovnjak, zaradi sestave encim vrnejo v živila in s tem povečajo njihovo prehransko ter zdravilno vrednost:

»Gorčična semena so praviloma dehidrirana pri nizkih temperaturah, s čimer se ne uniči v njih prisotne mirozinaze. Ker so mleta, lahko ob stiku z živili posnemajo tisto, ki je naravno prisotna v njih.

Če boste mleta gorčična semena dodali kuhanemu brokoliju, ohrovtu, brstičnemu ohrovtu, cvetači in podobni zelenjavi, bo izkoristek z vidika zdravja zagotovo višji.«

FOTO: Mizina/Getty images

Kako dodati semena?

Zadeva je čisto enostavna: kuhano, pečeno, dušeno ali drugače pripravljeno zelenjavo posujte s čajno žličko mletih gorčičnih semen.

Mirozinaza iz njih bo okrepila njihov učinek na zdravje. Hkrati bo zelenjava, tako kot z dodatkom olivnega olja in česna, tudi okusnejša.