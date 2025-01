Na ta način lahko ohranimo mladostnost, a se tega večina ljudi ne zaveda

Da bi upočasnili staranje in ostali mladostni, ljudje počnemo marsikaj. Nekateri uporabljajo anti-age kozmetiko, drugi prisegajo na lepotne posege, spet tretji stavijo na posebne diete in telesne vadbe, tisti z izredno debelo denarnico pa morda sledijo vzoru ameriškega milijonarja Bryana Johnsona, ki si je zadal cilj, da se upre smrti in zato med drugim na dan zaužije več kot 100 tablet prehranskih dodatkov.

Ne glede na to, katero pot izberete, pa obstaja velika verjetnost, da ste na ključno stvar pozabili. V bitki, da bi upočasnili staranje našega telesa, se večina ljudi ne zaveda, da veliko vlogo pri tem igra tudi naše počutje. Lahko se pohvalite s postavo 20-letnice/-ka, a če so vaše misli utrujene in naveličane, bodo vaše oči in izraz na obrazu izražali še več let, kot jih dejansko štejete.

Da je to, kako gledamo na svet, pomemben dejavnik staranja, poudarja tudi ameriški psihoterapevt in avtor knjig dr. Paul J. Dunion, ki je za Psychology Today razkril, da obstajajo štirje ključni pristopi, ki nam lahko pomagajo ohraniti mladostnega duha, če jih vpletemo v svoj vsak dan. To so: odpuščanje, igrivost, radovednost in zmožnost občudovanja.

Vse štiri so nam naravno prirojene in jih kot otroci ves čas prakticiramo, z leti in težkimi preizkušnjami pa počasi izgubljamo stik z njimi, kar je velika škoda, saj imajo neverjetno moč, da nam lahko v hipu dvignejo razpoloženje in izboljšajo počutje ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.