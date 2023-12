Pred kremo še masaža

Masaža kot oblika zdravljenja se omenja že v 3. stoletju pred Kristusom, zgodnja medicinska literatura jo omenja kot način blaženja bolečine, zdravljenja in tudi lepšanja. In prav zaradi slednjega je vse več zanimanja za masažo obraza: če jo izvajamo redno, bomo upočasnili staranje kože. Masaža namreč deluje kot nežen lifting. Spodbudila bo cirkulacijo, izboljšala tonus mišic, omogočila boljši dotok kisika v celice, koži vrnila lesk. Kot vsaka masaža je tudi ta blagodejna, odpravlja stres in napetosti, ki se nam rišejo na obrazu in ne prispevajo k lepšemu videzu.



Najbolj priljubljeno je mandljevo, avokadovo ali lešnikovo olje. FOTO: Guliver/Getty Images

Pred samomasažo obraza kanemo na kožo malo olja, da bodo prsti gladko drseli.

Večinoma uporabljamo kremo ali olje, najbolj priljubljena so mandljevo, avokadovo, lešnikovo. Poleg profesionalne masaže boste za svoj videz veliko naredili tudi s samomasažo. Vključite jo v vsakodnevno rutino, naj postane del nege. Vzela vam bo le nekaj minut, rezultati pa bodo hitro vidni, če jo boste izvajali redno. Pomembno je, da pazite na higieno rok in kože, masaže ne izvajajte, če ste bolni, imate povišano temperaturo, osip, okužbo ali rano.Pa začnimo. Kožo najprej temeljito očistite. Na še vlažno nanesite malo olja, s pomočjo katerega bodo prsti laže drseli po koži. Obraz masiramo z dolgimi in nežnimi gibi, zapomnite si, da se upirate sili gravitacije. Začnimo s čelom. Prste leve in desne roke (kazalec, sredinec in prstanec) na kožo položimo horizontalno, staknejo naj se nad nosom. Potem z desno roko potegnemo prste v desno, proti zunanji strani čela, do senc, ponovimo desetkrat. Potem zmasiramo predel okoli oči: s sredincem nežno in v eni potezi naredimo krog, začnemo pri nosu in obkrožimo oko nad obrvmi, mimo zunanjega kotička očesa proti notranjemu.Naredimo deset krogov, hkrati obkrožamo levo in desno oko. Za lepšo kožo na licih s stegnjenimi prsti v eni, dolgi potezi gladimo od brade proti uhlju oziroma sencem. Ponovimo desetkrat, hkrati gladimo levo in desno stran obraza. Podbradek bomo preprečili takole: palca postavimo pod brado in z eno srednje močno potezo potegnemo proti uhlju.Samomasažo začnemo na čelu in se pomikamo proti bradi. Ne pritiskamo močno, ne drgnemo in kože ne vlečemo. Po masaži kožo na obrazu še rahlo potapkamo oziroma nežno poščipamo, da jo poživimo.