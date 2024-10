Ne le koža! Ta bolezen vpliva na telo in dušo

Luskavica ali psoriaza je kronična vnetna avtoimunska kožna bolezen, za katero so značilna žarišča zadebeljene, pordele kože, ki se lušči. Najpogosteje prizadene kožo komolcev, kolen, ledvenega predela, zatilja, lasišče in nohte. Doleti od dva do tri odstotke svetovnega prebivalstva, v Sloveniji je obolelih okoli 40.000 ljudi.

Oboleli lahko doživljajo tudi diskriminacijo na delovnem mestu.

Pojavi se lahko v vseh starostnih obdobjih, najpogosteje pa med 20. in 40. letom starosti. Bolezen traja vse življenje, z občasnimi spontanimi različno dolgimi obdobji izboljšanja. Za zdaj je neozdravljiva, lahko pa blažimo njene simptome in jih delno tudi preprečujemo; pri blagih oblikah bolniki uporabljajo lokalne pripravke, kot so mazila, tekočine in kreme, pri hujših pa so na voljo sistemska in biološka zdravila.

Srbi in boli

Luskavica ne ostane nujno samo pri koži, v 30 odstotkih primerov se ji pridruži še psoriatični artritis, ki najpogosteje prizadene male sklepe prstov rok in stopal. Bolnike s hujšo obliko bolezni pogosto doletijo srčno-žilna obolenja, avtoimunske bolezni črevesja in sladkorna bolezen, luskavica negativno vpliva tudi na duševno zdravje bolnika.

Tu veliko odgovornost nosijo številni predsodki, ki so posledica nepoznavanja bolezni, pred svetovnim dnem psoriaze, ki bo 29. oktobra, poudarjajo strokovnjaki.

Najpogosteje se pojavi med 20. in 40. letom starosti. FOTO: Seventyfour/Getty Images

»Ozaveščenost javnosti o luskavici se je v zadnjih letih izboljšala, vendar še vedno ni zadostna. Pri Društvu psoriatikov Slovenije si prizadevamo informirati ljudi o luskavici, a je ta pogosto še vedno napačno razumljena kot nalezljiva bolezen. Bolniki se pogosto soočajo z negativnimi odzivi, ker so vidne kožne spremembe pogosto napačno razumljene kot posledica slabe higiene ali nalezljive bolezni,« poudarja Nina Pahor, strokovna sodelavka Društva psoriatikov Slovenije, in opozarja, da se bolniki spopadajo s številnimi ovirami v vsakdanjem življenju.

Pogosto so diskriminirani

»Kožne lezije so lahko boleče in srbeče, kar vpliva na kakovost življenja. Nekateri bolniki imajo pridružen tudi psoriatični artritis, ki povzroča bolečine v sklepih, okorelost in omejeno gibanje. Luskavica je povezana tudi z velikim psihičnim bremenom. Bolniki pogosto občutijo sram zaradi videza kože. V povezavi z družbeno stigmo to lahko privede do anksioznosti, depresije in socialne izolacije. Ljudje z luskavico lahko doživljajo tudi diskriminacijo ali zavrnitev na delovnem mestu ali v družbenem življenju.«

Bolnikom z luskavico se lahko pridružijo še psoriatični artritis, srčno-žilne bolezni, diabetes in avtoimunske bolezni črevesja.

Osrednja tema letošnjega svetovnega dne je družina, ki je bolniku vir neomajne podpore in ljubezni, še sklene Pahorjeva: »Pogosto mislimo, da je vse breme skoraj izključno nosi bolnik, a bolezen prizadene tudi družino, ki mora pogosto spremeniti rutino in navade, tudi prostočasne dejavnosti in načrtovanje počitnic. Pogosto se izogibajo obiskom telovadnice ali bazenov, velikokrat morajo izbirati med destinacijami, ki so primerne za osebo z luskavico in omogočajo tudi obiske v bolnišnici.«