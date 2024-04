Koprive za zdrava jetra, srce in proti staranju (ter kako jih vključiti v prehrano)

Koprive se od nekdaj uporabljajo v zdravilstvu. Vse od antike jim pripisujejo številne zdravilne učinke, med drugim blaženje alergij. Že stari Egipčani so z njihovo pomočjo premagovali bolečine ob artistu, Rimski vojaki so se natrli z njimi in tako ohranjali toploto.

Latinsko ime za koprive je Urtica dioica. Uro pomeni peči in vsem je jasno, od kod takšno ime, je pa dejstvo, da pečejo samo sveže koprive, ko so enkrat posušene, zamrznjene ali skuhane, se pekoč učinek izgubi.

Številne pozitivne vplive kopriv na zdravje je potrdila tudi sodobna znanost. Portal Health takole niza šest najizrazitejših.

Bogastvo hranljivih snovi in zdravilnih učinkovin

Koprive vsebujejo številne vitamine in minerale. Med vitamini izstopajo A, C, K in več tistih B kompleksa. Med minerali prednjačijo kalcij, železo, magnezij, fosfor, kalij in natrij.

Tu so še linolna kislina, linolenska kislina, palmitinska kislina, stearinska kislina in oleinska kislina in vse esencialne amino kisline.

V pekočih listih so prisotni mnogi antioksidanti: kaempferol, kvercetin, kofeinska kislina, kumarini in drugi flavonoidi. Med pigmenti izstopajo beta karoten, lutein in luteoksantin.

Čaj iz kopriv deluje kot diuretik, varuje jetra in blaži bolečine, ki so posledica artritisa. FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Blažijo telesna vnetja

Antioksidanti varujejo celice pred poškodbami prostih radikalov in tako ščitijo pred telesnimi vnetji, ki so velikokrat razlog za kronične bolezni in tudi za prehitro staranje.

Študija na živalih je pokazala, da lahko koprive znižajo število mnogih vnetnih markerjev v telesu. Druga raziskava je odkrila, da kreme z izvlečki kopriv pri ljudeh lajšajo posledice vnetji, kot je denimo artritis in z njim povezane bolečine.

Učinkovite v ta namen so se izkazale tudi kapsule z izvlečkom kopriv, je pa res, da je čaj za lajšanje posledic artritisa učinkovitejši iz tistih, ki rastejo v jeseni.

Blažijo težave s povečano prostato

Več kot polovica moških, starejših od 50 let, se sooča s povečano prostato. Znanstveniki še niso našli natančnega vzroka za to težavo, ki močno otežuje uriniranje in s tem negativno vpliva na kvaliteto življenja.

Zanimivo je, da je več raziskav prišlo do spoznanja, da lahko koprive blažijo posledice povečane prostate.

Ena od njih, izvedena na živalih, je pokazala, da koprive preprečujejo pretvorbo testosterona v dihidrotestosteron, močnejše snovi od testosterona.

Oviranje te pretvorbe lahko zmanjša velikost prostate. Študije na ljudeh so pokazale še, da lahko izvlečki koprive na kratek rok olajšajo uriniranje pri moških s povečano prostato.

Za natančnejša dognanja o teh učinkih bodo potrebne še nadaljnje študije.

Koprive so odlične v kremnih juhah. FOTO: Annapustynnikova/ Gettyimages

Blažijo seneni nahod

Seneni nahod je alergija, ki jo izzove cvetni prah trav in se odraža s solznimi očmi, kihanjem in zamašenimi dihalnimi potmi. Koprive bi lahko omilile vse ti simptome.

Ena od raziskav je denimo nakazala, da lahko pripravki iz njih omilijo pretiran odziv telesa na alergene, saj zavirajo sproščanje histamina.

Treba je opozoriti, da so bili njihovi učinki le za spoznanje boljši od učinkov placeba in bodo za nadaljnje zaključke potrebne nove raziskave, a znanstveniki so glede tega optimistični.

Znižajo lahko krvni tlak

Povišan krvni tlak je pogosta tegoba v sodobnem svetu, ki je ne bi smeli ignorirati. Vodi namreč v višje tveganje za bolezni srca, med drugim za srčno kap, ta je med vodilnimi vzroki za smrtnost po vsem svetu.

Koprive so se za nižanje krvnega tlaka uporabljale že v zgodovini, tudi sodobne študije so prišle do zaključka, da zaradi tega učinka na več načinov pozitivno vplivajo na zdravje srca.

Med drugim v telesu spodbujajo nastanek dušikovega oksida, ki sprošča stene krvnih žil, te se zato razširijo, tlak se zniža.

Na zdravje srca koprive vplivajo tudi po zaslugi številnih, v njih prisotnih antioksidantih.

Načeloma koprive ne povzročajo težav z zdravjem, previdno pa pri nabiranju. FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages

Uravnavajo krvni sladkor

Raziskave tako na ljudeh kot na živalih so prišle do zaključka, da koprive znižujejo količini krvnega sladkorja. V bistvu te rastline vsebujejo snov, ki se obnaša podobno kot inzulin.

Trimesečna študija, v kateri je sodelovalo 46 oseb, je pokazala, da se je pri osebah, ki so dnevno zaužile 500 miligramov ekstrakta kopriv, ta znatneje znižal kot pri osebah, ki so uživale placebo.

Še drugi učinki

Koprive omogočajo pravilno strjevanje krvi in so zato priporočljive po operacijah, skrbijo za zdrava jetra, za kar so zaslužni v njih prisotni antioksidanti, ki ščitijo jetra pred delovanji prostih radikalov in pred negativnimi učinki toksinov, kot so težke kovine.

So diuretiki in tako spodbujajo izločanje odvečne tekočine iz telesa, dobre so pri zdravljenju okužb sečil, kreme z dodatkom kopriv pospešujejo celjenje ran in drugih kožnih poškodb.

Morebitni negativni učinki

Uživanje kuhanih ali suhih kopriv je načeloma varno in stranskih učinkov praktično ni. Previdno le pri nabiranju: opekline, ki jih na koži povzročajo v laskih prisotne snovi: acetilholin, histamin, serotonin, mravljinčna kislina in levkotrieni lahko v večjem obsegu povzročajo tudi dvig telesne temperature.

V redkih primerih se razvije resnejša reakcija, ki lahko ogroža življenje. Kemikalije se ob predelavi listkov izločijo, tako da ne povzročajo več težav.

Previdnost s koprivami ni odveč pri nosečnicah, saj lahko povzročijo krčenje maternice, prav tako se pred uživanjem pripravkov iz njih posvetujte z zdravnikom, če uživate zdravila za redčenje krvi, za uravnavanje krvnega tlaka, diuretike in zdravila za diabetes.

Koprive lahko okrepijo ali izničijo učinke teh zdravil in denimo pri diuretikih, vodijo v dehidracijo.

Iz njih lahko nastanejo nadevi za slana peciva. FOTO: Vkuslandia/Gettyimages

Kako jih uživati

Načinov, kako koprive umestiti v prehrani je več.

Suhi listi so dobrodošli za pripravo čaja, mlade koprive so odlične v juhah, smutijih in kot špinača.

Med pripravo jih lahko dodate njokom, omakam, okusne so v slani opiti, lahko so del sestavin testa za palačinke, iz njih lahko pripravite tudi slani nadev zanje.

Uporabni niso le listki, temveč tudi stebla in korenine, čaj iz slednjih je zlasti dobrodošel pri povečani prostati.