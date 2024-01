Vnetje mehurja je pogosta težava, ki jo lahko ublažijo izbrani čaji

Kadar se pojavi težava, je treba obiskati zdravnika, ki predpiše pravilno zdravljenje, tegobe pa je mogoče ublažiti, včasih tudi preprečiti, z nekaterimi čaji z učinkovinami, ki imajo blagodejne učinke na sečne organe.

Koprivni čaj

Pekoči listi koprive vsebujejo protivnetne, protiglivične in protibakterijske snovi. Preventivno je na dan dobro popiti dve skodelici čaja iz njih.

Pripravite ga lahko iz svežih ali suhih listov. Peščico jih prelijte z dvema decilitroma in pol vrele vode, pokrijte, počakajte deset minut in precedite.

Po želji čaj sladkajte z medom.

Pri vnetem mehurju pomaga tudi koprivin čaj. FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Brusnični čaj

Blagodejni učinki brusnic na sečila so že dolgo znani. Dokazano sicer je, da brusnični čaj ali sok ne moreta pozdraviti vnetja, lahko pa skrajšata čas njegovega trajanja, saj gre za diuretična napitka, ki spodbujata izločanje seča in s tem bakterij iz telesa.

Prav tako sta dobra z vidika preventive, vendar s čajem iz listkov ni priporočljivo pretiravati, v nobenem primeru ga ni dobro popiti več kot dva litra dnevno.

Za pripravo potrebujete suhe listke brusnic, tri do štiri grame, prelijte jih z 250 mililitri vrele vode, pokrijte, počakajte deset do 15 minut, precedite in pijte med obroki.

Brusnični čaj ne pozdravi, lahko pa skrajša trajanje vnetja. FOTO: Yingko/Gettyimages

Čaj iz koruznih laskov

Koruzni svilnati laski so bogati z vlakninami, beljakovinami, kalijem in manganom. Pomagajo pri težavah s sečili in vnetjih sečnih organov.

Ob tem preprečujejo zadrževanje vode v telesu in so dobri tudi pri predmenstrualnih težavah.

Žličko dobro posušenih koruznih laskov prelijte z 240 mililitri vrele vode, pokrijte, počakajte nekaj minut, precedite in pijte enkrat, največ dvakrat na dan.

Čaj iz neoluščenega ovsa

Ovseni čaj ni najbolj okusen in ga je priporočljivo piti z dodatkom medu, cimeta, vanilje, tudi žajblja. Lahko ga uživate v večjih količinah: zjutraj ga skuhajte in pijte večkrat na dan.

Za pripravo je pomembno izbrati neoluščena zrna, saj je v ovojnici ovsa največ snovi, ki blagodejno vplivajo na zdravje.

Za približno štiri skodelice čaja potrebujete dve veliki žlici ovsa, eno cimetovo palčko (ali dve žlički cimeta v prahu), šest do osem decilitrov vode, žlico medu in dve mali žlički ekstrakta vanilje.

V lonec stresite zrna, dodajte cimet in vodo ter segrevajte do vretja. Ko zavre, kuhajte približno deset minut. Ugasnite, počakajte, da se vsebina ohladi na 40 stopinj Celzija, dodajte vaniljo in med.

Precedite in pijte večkrat na dan.

Ajurvedski čaj

Pri premagovanju vnetja mehurja pomagajo razni ajurvedski pripravki, eden od njih je čaj iz močnih protivnetnih in protibakterijskih sestavin. Dobrodošel je pri blaženju vnetja in kot preventiva.

Sestavine:

žlička semen koriandra

žlička mletih klinčkov

žlica suhih listov koprive

peščica suhih brusnic

košček ingverja

šest decilitrov vode

V posodo nalijte vodo, ko zavre, dodajte sestavine, vse skupaj naj rahlo vre deset minut. Pokrijte, počakajte nekaj minut in precedite.

Iz izbranih sestavin lahko nastane učinkovit zdravilen čaj. FOTO: Prasenjit Kar/Gettyimages

Peteršiljev čaj

Peteršilj deluje kot diuretik in zato pospešuje zdravljenje. Najbolje je iz te začimbe skuhati čaj:

dve žlici suhega peteršilja prelijte z 250 mililitri vroče vode, počakajte šest do deset minut, precedite in pijte.

Lahko pa pripravite posebno mešanico iz izbranih sestavin, ki ima še močnejši učinek od peteršilja samega.

Peteršiljev čaj je zaveznik zdravih sečil. FOTO: Liudmyla Yaremenko/Gettyimages

Sestavine:

250 gramov korenine peteršilja

250 gramov limone z olupkom

250 gramov medu

dva decilitra olivnega olja.

Peteršilj in limono na drobno narežete, nato vse sestavine, vključno z medom in oljčnim oljem zmešajte v sesekljalniku.

Kašasto zmes hranite v hladilniku in vsak dan zjutraj pojejte eno žlico.