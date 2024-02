Jetra so naš največji notranji organ in zaradi številnih funkcij hkrati največja žleza v telesu. Ležijo tik pod trebušno prepono, v desnem zgornjem kotu trebušne votline, pod desnim rebrnim lokom.

»Zgrajena so iz dveh režnjev. V jetrih nastaja tudi žolč, ki se nabira v žolčniku. Ob prehodu hrane v dvanajstnik se sprosti in s tem pomaga pri prebavi. Jetra imajo izjemno lastnost, saj so edini človeški organ s samoregeneracijo, kar pomeni, da se lahko obnovijo sama,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. »Jetra oskrbujeta dve glavni krvni žili v telesu – jetrna arterija vanje prinaša svežo kri, obogateno s kisikom, vena porta pa iz črevesja in vranice prinaša kri, obogateno s hranili. Jetra so največja tovarna človeškega telesa in najpomembnejši razstrupljevalec. V njih se krvni sladkor ali glukoza pretvarja v glikogen in obratno, shranjuje se železo za tvorbo rdečih krvničk, nastajajo aminokisline, faktorji za strjevanje krvi, holesterol in odpadni produkti prebave. Pri razgrajevanju snovi, ki jih naše telo ne potrebuje, nastanejo presežki posameznih snovi in se na različne načine izločijo iz telesa.«

Jetra so najpomembnejši razstrupljevalec. FOTO: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Sprememba jedilnika

Jetra spadajo med sisteme, ki nadzirajo odstranjevanje odpadkov v našem telesu, torej toksine, kovine, kofein, alkohol, zdravila in njihove presnovne produkte ali posledice onesnaženja, nadaljuje sogovornica: »Če smo onesnaževalcem nenehno izpostavljeni prek prehrane, vode, kozmetičnih izdelkov in oblačil, lahko sistem postane preobremenjen. Hude in nepopravljive poškodbe jeter povzroča prekomerno pitje alkohola. Različna prehranska dopolnila ne bodo izboljšala stanja in funkcije jeter, če ne spremenimo življenjskega sloga.«

Nekatere bolezni jeter so prirojene, po večini pa pridobljene kot odziv na virusne okužbe ali na kemijske snovi, ki jih človek vnaša v telo.

Kot rečeno, se lahko obnavljajo sama, mi pa lahko naredimo veliko za njihovo dobro delovanje. »Čudežni praški ne obstajajo, lahko pa vam zaupam recept: zdrava prehrana, zadostna količina gibanja in dovolj tekočine, najraje vode ali nesladkanih čajev. Opustite ali vsaj močno zmanjšajte količine zaužitega alkohola in tobačnih izdelkov. S tem boste poskrbeli za bolj zdravo telo in s tem tudi boljše počutje z manj utrujenosti,« svetuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in priporoča, da na jedilnik uvrstimo predvsem ovsene kosmiče, brokoli, kavo, zeleni čaj, mandlje, špinačo, borovnice, grenivke, brusnice, grozdje, pesin sok, kapusnice, oreščke, ribe in oljčno olje. »Izjemno koristen proti zamaščenosti jeter je pegasti badelj, ki je na voljo tudi kot prehransko dopolnilo. Proti zamaščenosti jeter pomagajo tudi artičoke, haritaki, ekstrakt črnega popra, kurkuma, rožmarin, cikorija, naravni fosfolipidi (denimo sojini).«

Rumeno obarvane beločnice so znak za preplah. FOTO: Daniil Dubov/Getty Images

Po večini pridobljene

Nekatere bolezni jeter so prirojene, po večini pa pridobljene kot odziv na virusne okužbe ali na kemijske snovi, ki jih človek vnaša v telo. »Vzrok za bolezni jeter je lahko tudi debelost,« nadaljuje sogovornica. »Jetrne bolezni lahko glede na čas trajanja opredelimo kot akutno bolezen, ki traja krajši čas in se bo v določenem času pozdravila, in kronično. Pri tej se bolezenski znaki in težave pojavljajo daljše časovno obdobje in pogosto vodijo v resne zaplete. Maščobno jetrno bolezen lahko preprečimo z zdravim življenjskim slogom, zdravljenje pogosto poleg terapij vključuje strogo dieto. Virusni hepatitis A se prenaša s hrano, vodo in umazanimi rokami. Zdravila ni, svetuje se mirovanje. Virusni hepatitis C je po večini kronična bolezen brez posebnih znakov. Pri 20 odstotkih bolnikov se pojavijo utrujenost, slabost, bolečine pod rebrnim lokom, izguba apetita in zlatenica. S pravočasnim zdravljenjem preprečimo kronično obliko. Cepiva ni, zdravljenje pa traja nekaj mesecev in se razlikuje pri akutni in kronični obliki. Povzročitelj virusnega hepatitisa B se prenaša s krvjo in spolnimi odnosi z okuženo osebo, zaščitimo se lahko s cepljenjem. Poleg zdravil in počitka je pomembna pravilna prehrana; naj bo lahka, brez dodajanja maščob in začimb.«

Ob napačnem jemanju so lahko programi za razstrupljanje in prehranska dopolnila celo nevarni. FOTO: Globalmoments/Getty Images

Pozorni na spremembe

Resda se jetra obnavljajo, a ne v nedogled. Neznačilna bolečina pod desnim rebrnim lokom, ki jo lahko spremljajo slabost, bruhanje, izguba telesne teže in teka, dolgotrajna utrujenost kljub počitku, šibkost v mišicah, napihnjenost, občutek oteklega trebuha so znak za preplah, tako tudi srbenje kože celotnega telesa, ki po nekaj dneh ne izzveni, rumeno obarvane beločnice in sprememba barve kože na rumenkasto ter temnejši seč in svetlejše blato.

Prehranska dopolnila in programi za razstrupljanje poškodb jeter ne bodo odpravili.

»Če so jetra dlje preobremenjena, regeneracija oslabi, jetrne celice nadomesti maščevje. Ljudje pogosto mislijo, da bo proces čiščenja jeter pomagal odstraniti toksine, ko na primer jedo nezdravo hrano ali spijejo preveč alkohola. Nekateri celo verjamejo, da bodo jetra po razstrupljanju delovala bolje in bolj optimalno kot prej. Prehranska dopolnila in programi za razstrupljanje poškodb jeter ne bodo odpravili. Nasprotno, ob napačnem jemanju so lahko celo nevarni. Za zdravljenje bolezni jeter obstajajo namenska zdravila, ki jih lahko predpiše samo zdravnik,« opozarja sogovornica in pristavlja, da je zaradi zeliščnih in prehranskih dopolnil poškodb jeter celo še več, zato je posvet pred začetkom uživanja nujen: »Posebej previdni naj bodo kronični bolniki, npr. sladkorni bolniki ali osebe z boleznimi ledvic. Odločno pa odsvetujemo različne načine razstrupljanja s pomočjo prehranskih dopolnil, čajev ali drugih postopkov mladostnikom, nosečnicam in starejšim.«