Izguba sluha veča tveganje za demenco

Ena od najpogostejših tegob, ki posameznika doletijo na jesen življenja, je počasna, a vztrajna izguba sluha. Vsekakor ne gre za nedolžno zdravstveno stanje, saj lahko to negativno vpliva na medosebne odnose, splošno počutje in delovno uspešnost. Gluhoti zato razumljivo pravijo nevidna invalidnost, ki je tudi ena od najtežjih, saj predstavlja dosmrtno oviro govorno-socialne komunikacije.

Zato je pomembno, da takoj, ko opazite, da slabše slišite, obiščete zdravnika. In če vam ta kot rešitev svetuje nošenje slušnega aparata, ga začnite uporabljati, pa četudi v zvezi z njim pri ljudeh krožijo številni predsodki. Ušesa nam omogočajo nadzor prostora 360 stopinj okoli nas, z njimi lahko ugotovimo, da se nekaj dogaja tudi za našim hrbtom, medtem ko z očmi zaznamo le širino vidnega polja.

Prvo pravilo za zdrav sluh: izogibanje hrupu. FOTO: Studio Grand Web/Getty Images

Slušni aparat nam sicer res ne more povrniti sluha, tako kot bralna očala popravijo vid, a posamezniku pomaga izkoristiti preostali sluh, saj poveča jakost zvokov, pravijo strokovnjaki. Priporočljivo ga je uporabljati, saj hkrati z drugimi aktivnostmi, denimo telesno dejavnostjo, izogibanjem kajenju in čezmernemu pitju alkohola ter rekreacijo možganov (reševanje križank, ugank ...), zmanjšujete tveganje za razvoj demence. »Poskrbite za svoj sluh, izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom in nosite slušni aparat, če vam sluh opeša,« svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Pazljivo s palčkami

Morda bo zdravnik ob pregledu ušes ugotovil, da je za delno izgubo sluha krivo kaj drugega. Lahko se vam nabira preveč ušesnega masla. Gre za rjavkast voskast izloček žlez mastilk v sluhovodu, ki vsebuje tudi izloček lojnic in odluščene celice povrhnjice. Ščiti tkiva in pomaga preprečevati okužbe, saj se vanj ujamejo umazanija in druge dražilne snovi. Maslo nenehno potuje proti zunanjemu ušesu. Ni ga dobro pretirano odstranjevati, s tem namreč lahko naredite več škode kot koristi – zlasti če uporabljate vatirane palčke, s temi maslo lahko še dodatno potisnite v ušesni kanal in tega v najslabšem primeru zamašite.

Ušesa redno negujmo, a pri uporabi vatiranih palčk bodite pazljivi. FOTO: Maska82/Getty Images

Znaki, da se vam v ušesih kopiči več masla kot običajno, so zvonjenje ali pokanje v ušesih, občutek, kot da slišite skozi tunel, občutek polnosti ter bolečina v ušesu. Če takšno stanje vztraja dlje časa, je treba obiskati zdravnika, ki bo poiskal vzrok za težave. Kar se tiče nege, enkrat ali dvakrat na teden pri čiščenju uporabljajte toplo vodo ali pa denimo kapljice za ušesa. Pri tem pazite, da ne boste sluhovoda preveč izsušili, saj se lahko tudi vname.

Najboljša preventiva pred izgubo sluha je skrb zanj od mladih nog. Izogibajte se hrupu – na delovnem mestu, v prometu, doma, tudi poslušanju glasne glasbe. Če jo poslušate s slušalkami, upoštevajte pravilo 60/60: ne poslušajte je z več kot 60-odstotno glasnostjo več kot 60 minut na dan.