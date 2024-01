Depresijo je mogoče zdraviti

Ko pomislimo na depresivno osebo, po navadi mislimo na nekoga, ki je videti žalosten in potrt. V mislih se nam kaže kot nekdo, ki noče vstati s kavča ali iz postelje, ki poje veliko manj ali veliko več kot običajno, ima težave s spanjem ali želi ves čas spati, ima težave z običajnimi dnevnimi aktivnostmi in ne govori veliko. Kot pravi Claire McCarthy s harvardske univerze, so lahko otroci in najstniki z depresijo zagotovo videti tudi tako, vendar se depresija pri njih kaže na zelo različne načine in ni nujno, da je prav žalost najpomembnejši znak za to duševno bolezen.



Značilnosti depresije Ključna značilnost depresije je dlje trajajoče depresivno razpoloženje, ki se kaže kot žalost, potrtost ali razdražljivost, tudi brezvoljnost oziroma izguba zadovoljstva ob aktivnostih, ki jih je posameznik prej rad počel. Spremljajo jo motnje teka (neješčnost ali pretirana ješčnost), spanja (nespečnost ali stalna želja po spanju). Tudi psihomotorični nemir ali upočasnjenost, utrujenost ali upad energije, občutki ničvrednosti ali pretirani in hkrati neustrezni občutki krivde, težave z zbranostjo ali razmišljanjem ter razmišljanje o smrti ali samomoru lahko kažejo na depresijo. Za diagnozo mora biti prisotnih več simptomov hkrati, ki morajo trajati vsaj dva tedna ter morajo posameznika pomembno ovirati pri vsakodnevnem življenju, pravijo na NIJZ.

Mladostnik z depresijo potrebuje pomoč, zdravljenje.

Opozorilni znaki

Po podatkih naj bi imelo vsaj 13 odstotkov najstnikov, starih od 12 do 17 let, vsaj eno hujšo depresivno epizodo, pravi McCarthyjeva in dodaja, da je zato še kako pomembno, da poznamo znake te bolezni. Depresija je namreč bolezen, ki jo jemogoče zdraviti; nezdravljena, opozori psihologinja, pa lahko privede do dolgoročnih težav tako z duševnim zdravjem kot zdravjem na splošno, celo do samomora.

Pogosti opozorilni znaki, ki kažejo na depresijo, so lahko slabše ocene v šoli, nenadna razdražljivost in jeza, tudi dolgčas. Tudi opustitev dejavnosti, ki jo je otrok prej z veseljem obiskoval, je znak, da starši pomislijo na depresijo. Zgovorne so težave v odnosih s prijatelji, nenadna sprememba vedenja otroka, ko na primer miren najstnik naenkrat postane nasilen ali pa se začne nevarno vesti, se tudi samopoškoduje. Starši lahko pomislijo na depresijo pri otroku tudi, če stalno toži zaradi bolečine: morda ga nenehno boli glava ali pa toži zaradi bolečine v trebuhu. Utrujenost je še en simptom, na katerega je treba biti pozoren. Obstajajo številni medicinski razlogi, zakaj je nekdo stalno utrujen, eden od teh je lahko tudi depresija.



Depresija je ena izmed najpogostejših duševnih motenj.

Če opazite omenjene znake ali katere koli druge spremembe v vedenju, ki jih ne morete razložiti in se vam ne zdijo dobre, se posvetujte s svojim zdravnikom ali poiščite strokovnjaka za duševno zdravje, svetuje McCarthyjeva. Ne zanemarjajte takšnega vedenja pri otroku in ne odlašajte z iskanjem strokovne pomoči. Saj pri depresiji še kako velja, da prej ko jo začnemo zdraviti, lažje odpravimo vse znake in otrok bo prej ozdravel, pravi psihologinja. Depresija je ena izmed najpogostejših duševnih motenj. Gre za bolezen, pri kateri se poruši ravnovesje v delovanju nekaterih kemičnih prenašalcev v predelu možganov, ki uravnava razpoloženje. Depresija izrazito zmanjšuje kakovost življenja, poslabša tudi obstoječe kronične bolezni posameznika in povečuje verjetnost za pojav novih, obenem pa je eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje, pravijo tudi strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.