Če je le mogoče, ta odličen sadež uživamo z lupino

Slovenija ponuja ugodno podnebje za rast jablane: jabolka so najpogosteje pridelan sadež pri nas, uspevajo številne sorte, kot so jonagold, elstar, idared, granny smiht, topaz, zlati delišes, fuji, gala in braeburn. In prav vseh se lahko upravičeno veselimo, kajti jabolka v sebi skrivajo pravo zakladnico vitaminov A, B in C ter flavonoida kvercetin, ki zmanjšuje celo tveganje za nastanek raka in pomaga pri zniževanju krvnega tlaka.

Med pomembnimi flavonoidi so kvercetin, rutin in katehin.

Jabolko vsebuje zelo veliko ogljikovih hidratov, med katerimi je najbolj zastopan sladkor, predvsem v olupku pa je bogato z vlakninami. Med vitamini izstopajo biotin, vitamin B6, K in C, med minerali pa mangan, kalij in železo. Vsebnost antioksidantov in polifenolov in nekaterih drugih snovi je odvisna tudi od sorte in barve plodov. Med pomembnimi flavonoidi sta poleg kvercetina še rutin in katehin, ki skrbita za ohranjanje vitalnosti, jabolka pa so tudi pomemben vir pektina, ki igra pomembno vlogo pri zniževanju ravni slabega holesterola, odpravljanju težkih kovin iz telesa in drugih presnovnih ostankov. Podpirajo prebavo, saj imajo rahlo odvajalen učinek.

Kilogram jabolk na dan ... FOTO: Irina Gutyryak/Getty Images

Ekološko pridelana

Če je le mogoče, jih uživamo z lupino, saj ta vsebuje dragocene učinkovine, predvsem vitamine A, C in B6 oziroma piridoksin, ki pomaga blažiti znake artritisa, ohranja odpornost, izboljšuje koncentracijo in skrbi za zdrav vid. Najbolj osupljiva pa je vloga jabolka v boju proti raku, kot je pokazala finska raziskava; ta malone čudežni plod naj bi občutno varoval pred pljučnim rakom, poleg tega naj bi pomagal preprečevati aterosklerozo ter možgansko kap. Takšne preventive naj bi bili deležni tisti, ki zaužijejo večjo količino jabolk na dan, okoli kilograma. Sliši se veliko, a če upoštevamo, da je to približno pet ali šest plodov, in če smo ljubitelji jabolk, je to za nas mala malica.

Piridoksin pomaga blažiti znake artritisa, ohranja odpornost, izboljšuje koncentracijo in skrbi za zdrav vid.

Zdrav prigrizek FOTO: Almaje/Getty Images

Ali pa kar slastna malica, jabolka nam namreč poleg tega, da so zelo okusna že sama po sebi, nepredelana, omogočajo tudi pripravo okusnih sladic. Receptov za različne nadeve, kompote, čežano, pite, zavitke in druge dobrote je zares veliko, zelo pogosto pa nastopajo v paru s cimetom in tako pričarajo omamno jesensko-zimsko aromo. Lahko jih narežemo na krhlje in posušimo, če pa jih spečemo v pečici, imamo pri roki vedno zdrav in okusen čips. Zelo priljubljen je tudi sok, ki se segret in z dodatkom medu v priljubljenem zimskem napitku odlično meša z džinom.

Če je le mogoče, izbiramo ekološko pridelana jabolka, ki so okusnejša in vsebujejo veliko več aktivnih učinkovin, zavetnic zdravja.